TG-Mädchen holen sich den Titel

Die TG Biberach hat sich bei den Bezirksmeisterschaften der weiblichen U13 in Bad Waldsee den Titel gesichert. Die Biberacherinnen hatten sich ohne Satzverlust mit drei weiteren Teams qualifiziert.

Die Mädchen starteten sehr nervös in ihr erstes Spiel gegen Baustetten. Man merkte ihnen an, dass es sich um ihre erste Meisterschaft handelte und somit gerieten sie schnell durch einige leichte Eigenfehler in Rückstand. Diese holten sie jedoch auf und der Satz ging in die Verlängerung, jedoch mit einem besseren Ende für Baustetten. Die Mädchen fingen sich schnell und gewannen den zweiten Satz souverän. Ähnlich war der Verlauf in der zweiten Begegnung gegen den VfB Friedrichshafen I, die auch mit 1:1 endete. Im dritten und letzten Match gegen den VfB Friedrichshafen II hatten die Mädchen ihre Nerven besser im Griff und gewannen relativ deutlich mit 2:0.

Am Ende setzte sich die TG wegen des besseren Ballverhältnisses vor den beiden Friedrichshafener Teams durch. Mit dem Titel sicherte sich die Mannschaft die Teilnahme an den Württembergischen Meisterschaften am 28. Mai.