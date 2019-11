TG-Männerteams kassieren bittere Niederlagen

Die Oberliga- und Regionalliga-Kegler der TG Biberach haben bittere Niederlagen hinnehmen müssen. Die gemischte Mannschaft konnte dagegen einen Sieg verbuchen.

Oberliga Männer: SKC Vilsingen – TG Biberach 6:2 (3297:3214). Die TG hatte keinen leichten Stand. Im Startpaar entschied Marc Bogenrieder (554/1) sein Duell erst im Endspurt mit dem letzten Schub und zwei Kegeln Vorsprung für sich. Michael Herrmann (529/0) verlor chancenlos. Im Mittelpaar hatte Reiner Ott (535/1) die Partie fest im Griff und punktete souverän. Heikel wurde es für Martin Mysliwitz (522/0). Er konnte nur einen Satzpunkt verbuchen und verlor mit 45 Kegeln Rückstand. Im Schlusspaar kam auch Marcel Betz (512/0) in arge Bedrängnis und gab weitere 46 Kegel ab. Sein Mitspieler Jens Fiederer (562/0) kämpfte ebenfalls hartnäckig. Doch am Ende musste er sich dem Tagesbesten mit 13 Kegeln geschlagen geben.

Regionalliga Männer: KV Mietingen – TG Biberach II 8:0 (3127:2809). Im Startpaar war Magnus Belz (473/0) dem Tagesbesten nicht gewachsen und verlor mit 87 Kegeln Rückstand. Marko Listes (488/0) konnte nur einen Satzpunkt erzielen und verlor knapp mit zwei Kegeln Rückstand. Im Mittelpaar konnte auch Elias Lachmaier (455/0) in einem kräftezehrenden Duell nicht punkten. Wojciech Kwiatkowski (456/0) geriet von Beginn an in Rückstand, holte dann nochmals auf, was aber nicht mehr zum Punktgewinn reichte. Im Schlusspaar verlor Grgo Vrkic ( 442/0) chancenlos mit 62 Kegeln Rückstand. Auch Holger Dittberner (495/0) konnte nichts mehr reißen und besiegelte die bittere Niederlage mit weiteren 47 Kegeln Rückstand.

Gemischte Klasse: SKC Vilsingen – TG Biberach 2:4 (1797:1819). Im Startpaar hatte Peter Fiederer (445/0) mit zwanzig Kegeln Rückstand das Nachsehen. Alexandra Kwiatkowski (508/1) brachte die TG als Tagesbeste mit 82 Kegeln Vorsprung in Führung. Im Schlusspaar sicherte sich Patricia Caduff (457/1) gegen einen ebenbürtigen Gegner im Endspurt den Mannschaftspunkt. Herbert Weißbrodt (409/0) war mit seinem Gegner zunächst auf Augenhöhe, konnte aber in der zweiten Hälfte nicht mehr mithalten. Der Gesamtvorsprung von 22 Kegeln reichte letztlich aber zum Sieg.