TG-Männer reisen zu Tabellennachbar TV Reichenbach

Eine weitere schwere Begegnung erwartet die Landesliga-Handballer der TG Biberach am Sonntag (17 Uhr) in der Reichenbacher Brühlhalle. Im Duell gegen den TV Reichenbach kommt es zum Aufeinandertreffen des Tabellenfünften und des Tabellensechsten.

Nach dem packenden Heimspiel am vergangenen Wochenende, das die TG unglücklich mit 28:29 gegen den TV Steinheim verloren hatte, galt es für die Mannschaft in der zurückliegenden Trainingswoche sich neu zu sortieren und die positiven Dinge in die kommenden Partien mitzunehmen. Und davon gab es einige. So zeigte die TG eine starke Leistung, vor allem der Angriff konnte überzeugen. Die rechte Seite mit dem formstarken Julian Betz und dem treffsicheren Bogdan Botezatu hat sich zu einer echten Wunderwaffe entwickelt. Dazu spielt der quirlige Daniel Krais seit Wochen in Topform, daneben wurde Markus Böck aus der zweiten Mannschaft akquiriert, der sofort wichtige Akzente setzte.

Das Auswärtsspiel beim TV Reichenbach verspricht eine ähnlich enge Kiste zu werden. Die Reichenbacher spielten ähnlich wie die TG in der ersten Saisonhälfte um die Aufstiegsplätze mit. Allerdings musste die Mannschaft von Trainer Volker Haiser zuletzt Niederlagen gegen Steinheim und Lauterstein II einstecken und rangiert derzeit mit einem Punkt Vorsprung auf die TG auf dem fünften Tabellenplatz, der Rückstand auf die Plätze an der Sonne ist mittlerweile schon immens.

Bereits das Hinspiel in der Biberacher PG-Arena hatte es in sich. Die enge Partie war ein echtes Spitzenspiel, beide Mannschaften zeigten damals ihre beste Saisonleistung, am Ende behielt die TG glücklich die Oberhand. Die beiden gefährlichsten Torschützen der Filstaler, Max Liegat und Timo Häußermann, fehlten zuletzt dem TVR verletzungsbedingt. Noch ist unklar, ob die beiden Goalgetter am Sonntag einsatzbereit sind. Unabhängig davon zählt der Kader des ehemaligen Württembergligisten zum Besten, was die Liga zu bieten hat, die Leistungsdichte bei den Reichenbachern ist sehr hoch. Ähnlich wie gegen Steinheim werden sich die Blau-Gelben ordentlich strecken müssen, um im Filstal Zählbares mitnehmen zu können. Dass dies allerdings möglich ist, scheint nach den zuletzt gezeigten starken Leistungen klar.