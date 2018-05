TG-Männer liefern schlechtestes Saisonergebnis ab

Die Oberliga-Kegler der TG Biberach haben mit ihrem bislang schlechtesten Saisonergebnis in Bad Wurzach verloren. Die „Zweite“ der TG und auch Biberachs Frauen warteten hingegen mit klaren Siegen auf.

Oberliga Männer: TSG Bad Wurzach – TG Biberach 5:3 (3237:3017). Die TG lieferte einen packenden Wettkampf ab, der erst mit der Schlusspaarung entschieden wurde. Im Startpaar unterlag Marcel Betz (510/0) mit 65 Kegeln Rückstand. Uwe Waibel (521/1) punktete mühelos. Im Mittelpaar sicherte sich auch Philipp Bischoff (521/1) deutlich den Mannschaftspunkt und holte weitere sieben Kegel auf. Marc Bogenrieder (509/1) hatte sein Duell von Beginn an fest im Griff und punktete sicher. Erst im letzten Durchgang musste er den Gegner dann ziehen lassen, was ihn noch elf Kegel kostete. Das Schlusspaar ging mit einem Rückstand von 44 Kegeln in die Partie. Joachim Hardegger (445/0) war gegen den Tagesbesten letztlich chancenlos mit 153 Kegeln Rückstand. Jens Fiederer (511/0) lieferte ein spannendes Spiel ab, das er am Ende mit 23 Kegeln ebenfalls verlor.

1. Bezirksliga Männer: TSG Bad Wurzach III – TG Biberach II 3:5 (3028:3125). Im Startpaar sorgte der Tagesbeste Uwe Waibel (553/1) für gute Laune im TG-Lager und punktete mit 64 Kegeln Vorsprung. Auch Marcel Betz (533/1) hatte seinen Gegner fest im Griff. Das TG-Mittelpaar hatte dagegen hart zu kämpfen. Andreas Zinser (476/0) und Marko Listes (510/0) konnten jeweils nur einen Satzpunkt für sich entscheiden und gaben insgesamt 71 Kegel ab. Mit 50 Kegeln Vorsprung machte sich das Schlusspaar ans Werk. Nach leichten Startschwierigkeiten überzeugte Holger Dittberner (547/1). Mit 55 Kegeln Vorsprung holte er ungefährdet den Mannschaftspunkt. Andreas Vogt (506/0) gab acht Kegel ab, was den Sieg der TG II jedoch nicht schmälerte.

Bezirksklasse Frauen: TSG Ailingen II – TG Biberach 1:5 (1953:2021). Im Startpaar erkämpfte sich Petra Bitterwolf (497/1) in einem spannenden Duell den Mannschaftspunkt, sie gab aber neun Kegel ab. Sandra Kuon (501/0) fehlten nach einem dramatischen Finish nur vier Kegel zum Mannschaftspunkt. Das TG-Schlusspaar ließ sich jedoch die Butter nicht vom Brot nehmen. Kati Ruß (534/1) punktete ungefährdet mit 42 Kegeln Vorsprung. Und auch Patricia Caduff (48971) ließ ihre Gegnerin klar hinter sich und machte mit 39 Kegeln Vorsprung den Sieg für die TG perfekt.

Bezirksklasse A Männer: TG Biberach III – KV Mietingen II 2:4 (1896:1960). Die TG III hatte gegen den Tabellenersten keinen guten Stand. Im Startpaar war Wojciech Kwiatkowski (473/0) mit 31 Kegeln unterlegen. Auch Magnus Belz (422/0) hatte mit einem Rückstand von 49 Kegeln wenig Chancen. Im Schlusspaar traf Herbert Weißbrodt (495/1) auf einen ebenbürtigen Gegner und punktete nach einem heißen Finish mit nur fünf Kegeln Vorsprung. Auch Elias Lachmaier (506/1) ließ sich nicht ins Bockshorn jagen und nahm seinem Gegner elf Kegel ab. Doch zum Heimsieg reichte es nicht mehr.