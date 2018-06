TG-Männer legen guten Saisonstart hin

Einen guten Saisonstart haben die Männer der TG Biberach in der Judo-Landesliga Süd hingelegt. Der Ausrichter verbuchte eine Bilanz von 4:2-Punkten und ist damit ein Kandidat für den Aufstieg in die Württembergliga. Die Frauen der TG beendeten den ersten Kampftag in der Landesliga Süd als Tabellenfünfter.

Das ersatzgeschwächte Frauenteam der TG trat mit Kathrin Vögele, Carina Durach, Juliane Schad, Julia Krzykalla, Hanna Schänzle und Annalena Funk an. In der Begegnung gegen den Favoriten aus Göppingen konnte nur die Jüngste im Team, Hannah Schänzle, einen Punkt für Biberach verbuchen, so verlor Biberach mit 1:4. Den Vergleich mit dem TSV Leinfelden ging die TG hoch motiviert an. Drei der ersten fünf musste die TG aber abgeben. Die Siege von Carinna Durach und Hannah Schänzle reichten nicht und so verlor Biberach knapp mit 2:3. Durch die zwei Niederlagen stehen die TG-Frauen nun auf Platz fünf in der Sechser-Liga und müssen am letzten Kampftag das Feld von hinten aufrollen.

Für die TG-Männer gingen Pavel König, Arman Hubert, Wadim Senkleider, Fabian von Au, Oliver von Au, Andreas Engelhardt, Thorsten Wölfle, Gero Schänzle und Li Yü auf die Matte. Die Auftaktbegegnung gegen den Favorit FV Göppingen wurde mit 1:6 verloren, Thorsten Wölfle sorgte für den Ehrenpunkt. Nach dieser Niederlage waren die Biberacher nun wach und stellten dies gegen den TS Göppingen unter Beweis. Oliver von Au bezwang seinen Gegner in der Klasse bis 90 Kilogramm im Bodenkampf. Durch die Siege von Thorsten Wölfle (-100 kg) und Arman Hubert (-66 kg) fehlte nur noch ein Punkt zum Mannschaftssieg. Diesen steuerte Fabian von Au (-81kg) mit einer Wurftechnik gegen seinen Gegner bei. Weil die Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm von beiden Mannschaften nicht besetzt werden konnte, war der Mannschaftssieg mit 4:2 perfekt.

Sicherer Sieg gegen Neuling

In der Begegnung gegen den Aufsteiger TV Uhingen waren sich die Biberacher über die Stärke des Kontrahenten unsicher. Jetzt richtig warm, ließ die TG aber dem Liga-Neuling keine Chance. Durch Erfolge von Oliver von Au (-90 kg), Thorsten Wölfle (-100 kg), Arman Hubert (-66 kg), Fabian von Au (-81 kg) und Gero Schänzle (+100 kg) wurde der Endstand von 5:2 schnell hergestellt.

Im Gesamtergebnis liegt Biberach als Vierter jetzt mit 4:2 Punkten gleichauf mit den auf den Plätzen eins bis drei positionierten Vereinen und das aufgrund der schlechteren Unterbewertung. Somit ist am letzten Kampftag am 7. Juli in Göppingen noch alles drin. Vielleicht können die Judoka im nächsten Jahr wieder Württembergliga-Luft schnuppern.