TG-Männer übertreffen eigene Erwartungen

Die Frauenmannschaft der TG Biberach hat am zweiten und damit letzten Kampftag der Judo-Landesliga in Göppingen den fünften Platz belegt. Das Männerteam landete auf Rang drei und verpasste damit den Aufstieg in die Württembergliga.

Die TG-Frauen traten mit Carina Durach, Juliane Schad, Julia Krzykalla, Hanna Schänzle und Annalena Funk an. Zum Auftakt traf Biberach auf den Aufstiegsfavoriten Ravensburg. Gut eingestellt durch den Betreuer Freder Uhlig bezwang Durach ihre Gegnerin in der Klasse bis 63 Kilogramm schnell. Auch Krzykalla setzte sich in der Klasse bis 57 Kilogramm durch. So fehlte nur noch ein Sieg zum Mannschaftserfolg fehlte. Nachwuchskämpferin Schänzle ging mit diesem Druck souverän um, gewann ihren Kampf in der Klasse bis 70 Kilogramm vorzeitig und machte damit die Überraschung perfekt.

Im nächsten Kampf gegen die TSG Reutlingen konnte nur Funk punkten und so verlor Biberach mit 1:4. Letzter Gegner war der Judoverein Randori Stuttgart. Nach den Siegen von Schänzle und Funk lag Biberach vorn. Die anschließenden drei Begegnungen gingen aber verloren. So unterlag Biberach mit 2:3 und erreichte trotz vieler Ausfälle im Team am Ende Tabellenplatz fünf.

Die TG-Männer gingen mit Pavel König, Arman Hubert, Wadim Senkleider, Fabian von Au, Oliver von Au, Andreas Engelhardt, Thorsten Wölfle, Gero Schänzle, Li Yü und Lukas Welzmiller in den Kampftag. Den Vergleich mit dem JC Köngen, der nicht antrat, wurde mit 4:0 Punkten für die Biberacher gewertet. Gegen die TSG Reutlingen musste die TG die Punkte in den Klassen bis 60 und 81 Kilogramm abgeben. Die Wende für Biberach kam in der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm durch Pavel König, der seinem Gegner nicht den Hauch einer Chance ließ. Einen überzeugenden Auftritt zeigte auch Schänzle, der zwar verletzungsbedingt nicht in Topform war, aber die Begegnung in der Klasse bis 100 Kilogramm für sich entscheiden konnte. Durch den vorzeitigen Sieg von Hubert lag es jetzt an Oliver von Au, in der Klasse bis 81 Kilogramm den Mannschaftssieg fix zu machen. Routiniert kontrollierte der Biberacher seinen Gegner im Laufe der Kampfzeit immer besser und erzielte zum Schluss eine Wertung. Damit gewann die TG mit 4:2 Punkten.

Knappe Niederlage

Im nächsten Kampf gegen Balingen ging es um die Plätze eins bis drei. Entsprechend motiviert gingen die TG-Sportler zu Werke. Wiederum gingen die ersten zwei Begegnungen an den Gegner aus Balingen, König (bis 73 Kilogramm) sorgte für den Anschlusspunkt. Schänzle und Hubert hatten keinerlei Probleme mit den Gegnern und holten souverän weitere Punkte, sodass nur noch ein Zähler zum Sieg fehlte. Der gelang den TG-Kämpfern aber nicht mehr und so verlor Biberach mit 3:4. Damit beendete die TG die Saison auf Platz drei und übertraf damit die eigenen Erwartungen.