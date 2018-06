TG-Mädels überraschen mit DM-Platz fünf

Berlin ist für die U14-Faustballmädchen der TG Biberach eine Reise wert gewesen: Sie kehrten von den deutschen Meisterschaften mit dem nicht erwarteten fünften Rang unter zehn teilnehmenden Teams nach Hause zurück. Dieser Erfolg ist allein deswegen von besonderer Bedeutung, da die TG mit dem SV Düdenbüttel und dem MTSV Selsingen die späteren Endspielteilnehmer in ihrer Gruppe A hatte.

Trainer Markus Hamberger und Betreuer Peter Bucher standen mit Julia Bucher, Katharina Merk, Jana Haberbosch, Carolin Rätz, Hanna Laßleben, Anne Mey und Johanna Greiner alle Spielerinnen zur Verfügung. Aus der U12-Mannschaft kam erstmals Valerie Merk zum Team.

Erster Gegner war der SV Düdenbüttel. Satz eins verlief bis zum 8:8 ausgeglichen, endete jedoch mit einer 8:11 aus TG-Sicht. Den zweiten holte sich Biberach mit 11:7. Der entscheidende dritte Satz war fast eine Kopie des ersten Durchgangs, Biberach verlor diesen mit 8:11 und damit das erste Spiel. Danach trat Biberach gegen den TSV Gnutz an. Hier konnten die TG-Spielerinnen einen klaren Sieg (11:8, 11:1) erzielen. Gegen den MTSV Selsingen, den späteren deutschen Meister, bekam Biberach in beiden Sätzen keinen nennenswerten Zugriff auf das Spiel (3:11, 2:11). Hier hatte Biberach auch mit Verletzungen von Carolin Rätz und Katharina Merk zu kämpfen.

Technisch sehr hohes Niveau

Nun hieß es im abschließenden Vorrundenspiel gegen den punktgleichen TSV Pfungstadt, sich mit einem Sieg Platz drei zu sichern. Beide Mannschaften spielten technisch auf einem sehr hohen Niveau bei ausgesprochen wenigen Fehlern. Dadurch zog sich die Partie in die Länge. Nach dem knappen Verlust von Satz eins (9:11) steigerte sich Biberach und konnte mit zwei 11:6-Satzgewinnen das Spiel mit 2:1 für sich entscheiden.

An DM-Tag zwei ging es mit dem Qualifikationsspiel um den Einzug ins Halbfinale gegen den TV Segnitz (Zweiter Gruppe A) weiter. Beide Teams begannen druckvoll, wodurch die Abwehrreihen auf dem feuchten Boden Probleme bei der Ballannahme hatten. Das Spiel wogte hin und her, Segnitz stabilisierte sich dann aber und gewann (11:6, 11:6) letztlich.

Nun hieß es für die TG, in der Begegnung um Platz fünf gegen den TV Herrnwahlthann noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren. In Satz eins konnten die Biberacherinnen einen 3:5-Rückstand wettmachen und in einen 9:5-Vorsprung ummünzen. Diese Energieleistung reichte zum 11:8-Sieg. Gleich zu Beginn des zweiten Satzes erarbeitete sich Biberach einen Vorsprung, der bis zum 11:7-Satz- und 2:0-Spielgewinn und somit zu Rang fünf bei der DM führte.

Diese Platzierung ist im Feldfaustball die beste, die je von einem Jugendteam der TG bei einer DM erreicht wurde. Trainer Markus Hamberger: „Wenn man bedenkt, dass zwischen den Finalisten und der TG sich nur zwei Teams reingeschoben haben, ist das enorm.“

Endstand: 1. MTSV Selsingen, 2. SV Düdenbüttel, 3. TV Brettorf, 4. TV Segnitz, 5. TG Biberach, 6. TV Herrnwahlthann, 7. TSV Karlsdorf, 8. VfL Kellinghusen, 9. TSV Pfungstadt, 10. TSV Gnutz.