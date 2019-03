TG-Mädchen erfolgreich beim Schwaben-Cup

Die Wettkampfgymnastinnen (Jahrgang 2006) der TG Biberach haben den Gruppenwettbewerb beim Schwaben-Cup in Sersheim gewonnen. Damit qualifizierten sich die Mädchen aus der Kreisstadt für den Deutschland-Cup, den die TG Biberach am 22. und 23. Juni in der Wilhelm-Leger-Halle ausrichtet. Auch im Einzelwettbewerb erreichte der TG-Nachwuchs gute Platzierungen.

Auf selbst gewählte Musik hatten sich die Gymnastinnen ihre Übungen für den Schwaben-Cup in Sersheim individuell zusammengestellt. Es gab aber auch einige Pflichtelemente, die gezeigt werden mussten. Im Einzelwettbewerb traten die Mädchen mit einer Reifen- und einer Keulenübung gegeneinander an. Sarah Philipp erreichte in ihrer Altersklasse den neunten Platz. 22 Mädchen des Jahrgangs 2006 waren im Wettbewerb vertreten. Die Biberacherin Mia Allerdinks glänzte mit dem zweiten Platz. Sie beeindruckte vor allem mit der besten Reifen-Übung aller Teilnehmerinnen und einer Gesamtpunktzahl von 27,450. Platz drei belegte Nicole Prasalov mit 26,582 Punkten, dicht gefolgt von Vivien Wagner auf Rang vier mit 26,533 Punkten. Alle drei TG-Mädchen qualifizierten sich somit für den Regio-Cup Süd, der am 4. Mai in Hof stattfindet.

Ticket für Deutschland-Cup gelöst

Noch erfolgreicher waren die TG-Mädchen im Gruppenwettbewerb. Mit ihrer Reifenübung belegten Mia Allerdinks, Nicole Prasalov, Vivien Wagner, Sarah Philipp und Diana Semenkov den ersten Platz. Sie überzeugten die Kampfrichter mit ihrem anmutigen Auftritt. Riesengroß war auch die Freude darüber, dass sie sich somit automatisch für den Deutschland-Cup in Biberach qualifiziert haben.

Auch die jüngeren Mädchen der TG Biberach absolvierten souveräne Auftritte. Elisaweta Porchatschow (Altersklasse 8-9) überzeugte die Jury mit ihrer Reifenübung und einem Auftritt ohne Handgerät und holte sich unter 16 Teilnehmerinnen den ersten Platz, dicht gefolgt von ihren beiden Vereinskameradinnen Alea Heerlein auf Platz zwei und Dalina Gashi auf Rang drei.