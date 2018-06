TG-Mädchen überraschen beim Heimspiel

Die U14-Faustballerinnen der TG Biberach haben bei den süddeutschen Meisterschaften in der heimischen Wilhelm-Leger-Halle überraschend Platz zwei belegt. Im Finale musste sich die TG dem TSV Gärtringen geschlagen geben, qualifizierte sich aber dennoch als Vizemeister für die deutschen Meisterschaften in Schneverdingen (14./15. März). Die TG-Jungen landeten auf dem geteilten Rang fünf. Es siegte der amtierende deutsche Meister im Feld, der SV Kubschütz.

Schon mit der Qualifikation für die Endrunde der besten sechs Teams hatten die TG-Nachwuchsteams das selbstgesteckte Ziel erreicht. Das Biberachs Mädchen mit dem Finaleinzug noch einen draufsetzten, kam unerwartet für den Gastgeber. In der Vorrundengruppe A hatte sich zuvor der TSV Dennach vor dem ASV Veitsbronn (je 4:2 Punkte) durchgesetzt. Die TG Biberach erreichte durch drei Remis als Dritter die Endrunde, die SV Energie Görlitz (4./1:5 Punkte) verpasste. Die Vorrundengruppe B beendete der TSV Gärtringen (6:0 Punkte) vor dem TV Segnitz (2:2) und dem TV Hohenklingen (0:6).

In der Endrunde am Sonntag ging es zunächst um den Einzug ins Halbfinale im Überkreuzvergleich der Gruppenzweiten und -dritten. Die TG Biberach bezwang mit 2:0 (11:9, 11:5) den TS Segnitz und der TV Hohenklingen den ASV Veitsbronn (14:15, 8:11).

Freude ist groß

Im Halbfinale warteten jeweils die Gruppenersten auf das siegreiche Duo. Die TG schlug mit 2:0 (11:8, 11:7) den TSV Dennach und der TSV Gärtringen mit 2:1 (12:10, 9:11, 11:9) den TV Hohenklingen. Das Spiel um Platz drei entschied im Anschluss der TSV Dennach mit 2:0 (11:9, 11:7) gegen Hohenklingen für sich. Im Finale fand Biberach im ersten Satz nicht richtig ins Spiel und verlor diesen mit 6:11. Durchgang zwei verlief ausgeglichen, doch am Ende hatte die TG mit 9:11 das Nachsehen und Gärtringen durfte sich über den Titel freuen. Die Enttäuschung bei den Biberacherinnen war nur kurz und wich schnell der Freude über das Erreichen der DM. „Das ist der Hammer. Die Mädels haben kaum eigene Fehler gemacht, eine super Leistung gezeigt“, sagte TG-Jugendleiter Markus Hamberger. „Wir freuen uns alle auf die DM.“

Auch vom fünften Platz der U14-Jungen, deren Trainer der 51-Jährige ist, zeigte er sich angetan. „Wir haben unser Ziel erreicht. Deshalb bin ich zufrieden“, so Hamberger, der zuvor die Endrunde mit seinem Team angepeilt hatte. In der Vorrundengruppe B war die TG Biberach Dritte geworden (2:4 Punkte) hinter dem SV Kubschütz (1./5:1), dem NLV Vaihingen (2./5:1) und vor dem SV Amendingen. In der Gruppe A setzte sich der TV Vaihingen/Enz (6:0) vor dem TSV Dennach (3:3), dem TV Segnitz (3:3) und dem SV Lok Schleife durch.

TG-Jungen erreichen Endrunde

In den Qualifikationsspielen fürs Halbfinale zwischen den Gruppenzweiten und -dritten schied der TV Segnitz mit 0:2 (7:11, 8:11) gegen den NLV Vaihingen aus und die TG Biberach gegen den TSV Dennach (4:11, 10:12). „Es ist eine junge Mannschaft, die auch in den nächsten beiden Saisons noch fast komplett in der U14 spielen. Da ist noch Einiges zu erwarten“, bilanzierte TG-Trainer Hamberger.

In der Vorschlussrunde setzten sich der NLV Vaihingen (13:11, 7:11, 14:12 gegen den TV Vaihingen/Enz) und der SV Kubschütz (11:6, 11:6, gegen den TSV Dennach) durch. Die Begegnung um Platz drei entschied der TV Vaihingen/Enz mit 2:0 (12:10, 11:5) gegen den TSV Dennach für sich und qualifizierte sich damit wie auch die Finalisten für die DM.

Im letzten und besten Spiel der beiden Meisterschaften siegte der amtierende deutsche U14-Feldfaustballmeister, der SV Kubschütz, nach großem Kampf mit 2:1 (11:8, 10:12, 12:10) letztlich glücklich aber nicht unverdient gegen den NLV Vaihingen.

Thorsten Meinhardt, Vorstandsmitglied der TG, und Landesfachwart Karl Katz ehrten die Sieger. Beide lobten unter anderem die Leistungen der Teams. „Wir haben schon während des Turniers viele positive Rückmeldungen von den anderen Mannschaften bekommen“, konnte sich Markus Hamberger auch über Lob für die Ausrichtung freuen und fügte hinzu: „Die Halle bietet super Rahmenbedingungen für solche Veranstaltungen.“