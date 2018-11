Die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach haben durch eine starke Leistung das Auswärtsspiel beim Tabellennachbarn SG Hofen/Hüttlingen mit 28:25 (18:12) gewonnen. Grundlage dafür war neben einer sehr guten ersten Halbzeit vor allem auch ein deutlich verbessertes Angriffsspiel als zuletzt.

Ohne Lena Krais und ohne Lara Kuhn startet die TG sehr gut vorbereitet in die Partie gegen die vor der Saison sehr gut verstärkte SG Hofen/Hüttlingen von Trainer Gerd Mühlberger. In der Anfangsphase spielte Biberach mutig und legte in der Abwehr eine große Laufbereitschaft an den Tag. Lediglich den ein oder anderen Fehlwurf zu viel musste man verkraften.

Bretzel ist ein guter Rückhalt

Nach dem Zwischenstand von 3:3 sorgten Nadja Nowack per Siebenmeter und Julia Wucherpfennig für die erste Führung der TG (5:3). In der Defensive hatte Biberach mit Torhüterin Andrea Bretzel einen guten Rückhalt, die beste Angriffsspielerin des Gastgebers – Kathrin Bleier – wurde zudem fast komplett aus dem Spiel genommen. Im Angriff führten Valentina Herth und Rebecca Kunz gekonnt Regie und setzten ihre Nebenleute immer wieder gut in Szene. Der Lohn war eine 18:12-Führung zur Pause.

Auch in den zweiten Durchgang startete die TG mit viel Engagement. Trotz vieler Fehlwürfe – darunter sechs vergebene Siebenmeter – ließen sich die Biberacherinnen nicht aus der Ruhe bringen. Erst in der Schlussphase kamen die Gastgeberinnen nochmals heran, doch die TG spielte insgesamt clever weiter und überzeugte vor allem in der Abwehr. Fanni Farkas-Szebelledy, die nun das TG-Tor hütete, brachte zusätzliche Sicherheit. Am Ende konnten sich die Biberacherinnen so über einen verdienten 28:25-Erfolg freuen.

„Das war heute eine tolle Leistung der gesamten Mannschaft. Alle haben gekämpft und mutig gespielt und damit ihren Teil zum Sieg beigetragen. In Hofen muss man erst mal gewinnen“, sagte TG-Betreuerin Janina Hardegger nach dem Spiel. Ausruhen ist für die TG Biberach jetzt aber nicht angesagt, denn bereits am kommenden Samstag trifft man zu Hause auf den Tabellenzweiten, die HSG Fridingen/Mühlheim.