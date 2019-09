TG legt perfekten Saisonstart hin

Das ist ein Auftakt nach Maß für die Landesliga-Handballer der TG Biberach gewesen: In einer einseitigen Begegnung konnte die Mannschaft von Trainer Dominic Ellek die Gäste von der SG Lauterstein II mit 37:27 (18:12) besiegen. Erfolgreichste Torschützen der TG waren Jan Wille und Rückkehrer Lukas Fimpel mit jeweils sieben Treffern.

Ausgeglichen verlief das erste Spiel der Saison nur in der ersten Viertelstunde. Doch nach dem Anschlusstreffer zum 8:7 durch den Lautersteiner Jakob Grupp zog die TG davon. Die Vorgaben des Trainerduos wurden konsequent umgesetzt. Ein Vorhaben war zum Beispiel, aus einer kompakten Defensive heraus sich viele Chancen durch ein schnelles Umschaltspiel nach vorn zu erarbeiten.

Duo trumpft auf

Das funktionierte von nun an hervorragend. Vor allem das Duo Lukas Fimpel und Jan Wille trumpfte auf und sorgte für einen 18:12-Vorsprung der TG bis zur Pause. „Wir haben einige Tore aus der zweiten Welle gemacht, aber auch im Positionsangriff waren wir gefährlich“, so ein sehr zufriedener Trainer Dominic Ellek.

In Hälfte zwei zeigte sich, dass Ellek über einen breiten Kader verfügt. Fast alle Feldspieler konnten sich in die Torschützenliste eintragen. „Jeder Spieler hat in seiner Spielzeit Vollgas gegeben und wurde gleichwertig ersetzt, als die Puste ausging“, so der TG-Trainer. So waren es zu Beginn von Durchgang zwei vor allem Tobias Baumgart und Markus Böck, die dafür sorgten, dass früh keine Zweifel ob eines TG-Siegs mehr bestanden. Böck war auch ein wichtiger Bestandteil der Biberacher Abwehr. Er spielte sehr offensiv und war wie die gesamte Deckung sehr laufstark. „Ich bin vor allem mit dem Zusammenspiel mit unseren Torhütern, die heute auch gut gehalten haben, sehr zufrieden. Das passt schon sehr gut“, erklärte Ellek.

Spätestens als Felix Berg mit dem 31:21 (50.) zum ersten Mal einen Zehn-Tore-Vorsprung herstellte, war das Spiel entschieden. Die Mannschaft zeigte dem neuen Trainerduo Dominic Ellek und Simon Kruse schon im ersten Spiel, dass sie gewillt ist, konzentriert und konsequent bis zur letzten Minute ein hohes Tempo umzusetzen. Und so brachten die Blau-Gelben den Start-Ziel-Sieg routiniert über die Zeit. Trainer Ellek war erleichtert, dass der Auftakt so gut geklappt hat: „Heute lief es echt prima, ich bin rundum zufrieden. Vor allem freut mich, dass alle Spieler an einem Strang zogen und bis zur letzten Minute alles gegeben haben.“

Nach dem geglückten Auftakt im Rennen um die ersten vier Plätze in der Landesliga – diese berechtigen zur Verbandsliga-Qualifikation – wartet nun im ersten Auswärtsspiel am kommenden Wochenende der SC Vöhringen im Derby (Samstag, 19.30 Uhr).