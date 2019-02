TG landet souveränen Auswärtssieg

Die Oberliga-Volleyballerinnen der TG Biberach haben sich beim SV Horgenzell weitere drei Punkte geholt. Durch den 3:0 (25:19, 26:24, 25:21)-Sieg konnte die Mannschaft des Trainergespanns Stefan Hecht und Gerd Kehm den zweiten Tabellenplatz halten und ist weiterhin nur zwei Punkte von Spitzenreiter Fellbach entfernt.

Die TG legte einen vielversprechenden Start im ersten Satz hin. Mit gut überlegten Aktionen und platzierten Angriffen an der Linie entlang setzte sich die TG durch und zeigte sich darüber hinaus handlungsschnell. Durchgang eins ging mit 25:19 an Biberach.

Gute Feldverteidigung

Nach einer starken Leistung im ersten Satz schalteten die TG-Spielerinnen in Durchgang zwei auf Sparmodus. Nach und nach schlichen sich unnötige und vermeidbare Fehler ein, wodurch der Gegner zu leichten Punkten kam. Biberachs Außenspielerinnen behielten trotz allem einen klaren Kopf und spielten auch eine gute Feldverteidigung. Am Ende holte sich die TG den Satz knapp mit 26:24.

Der dritte Durchgang verlief ebenfalls relativ ausgeglichen. Der Plan der TG, viel über außen zu spielen und sich somit einen Vorteil gegen den Horgenzeller Block zu verschaffen, wurde nicht konsequent durchgezogen. Stattdessen schlugen die Biberacherinnen viel mehr den diagonalen Weg ein, welcher nach einigen Anläufen ebenfalls zu Punkten führte. Mit 25:21 entschied die TG den Satz und damit auch das Spiel für sich.

Alles in allem war TG-Trainer Hecht mit der Leistung seines Teams sehr zufrieden und freute sich über die drei Punkte, durch die Biberach weiter im Aufstiegsrennen bleibt. Trotz des souveränen Siegs erkannte er noch einige Baustellen, an denen im Training gearbeitet werden soll. Zum einen an der hohen Fehlerquote, die sich besonders beim Aufschlag zeigte und des Weiteren an der Annahme sowie der Blockfeldverteidigung.

Am kommenden Samstag trifft die TG auf den TV Rottenburg in der heimischen Wilhelm-Leger-Halle (19 Uhr). Ein Gegner, der ein sehr starkes Aufschlagspiel hat.