TG landet siebten Saisonsieg

Die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach haben vor 150 Zuschauern das Heimspiel gegen den TSV Zizishausen mit 34:18 (16:7) gewonnen. Für die TG war es der siebte Erfolg im neunten Saisonspiel. Biberach steht nun mit 15:3 Punkten auf Tabellenplatz vier.

Ohne Yvonne Schneider und Anne Münzer, die aus privaten Gründen vom Trainerteam frei bekommen hatten, dafür aber wieder mit Spielmacherin Lena Krais, die nach einer leichten Schulterverletzung rechtzeitig wieder ins Team gerückt war, ging die TG ins Spiel gegen Zizishausen. Durch zwei Treffer von Lara Kuhn ging Biberach zunächst mit 2:0 in Führung. Trotzdem brauchten die TG-Spielerinnen etwas, um richtig in die Partie zu finden. Vor allem im Angriff fehlte es zu Beginn an der nötigen Genauigkeit. Verlassen konnten sich die Gastgeberinnen dagegen auf die Abwehr. Diese erzwang durch viel Laufarbeit und Einsatz immer wieder Fehler der Gäste, die des Öfteren zu Gegenstößen genutzt wurden. Jessica Haas und Flügelflitzerin Lissy Branz (2) erhöhten auf 5:2. Auch die Spielerinnen, die von der Bank kamen, drückten der Partie gleich ihren Stempel auf – beispielsweise Annki Branz, der im ersten Durchgang vier Treffer gelangen. Auch dank einer erneut starken Leistung von Torhüterin Andrea Bretzel ging es beim Stand von 16:7 für Biberach in die Pause.

Der Start in den zweiten Durchgang misslang mit drei Gegentreffern kurzfristig. Doch in der Folge zeigte die TG ein starkes Spiel. Grundlage dafür war eine gute Abwehr und daraus resultierende Gegenstöße. Lea Unterfrauner stellte mit dem 22:12 die erste Zehn-Tore-Führung her (39.). Und die Biberacherinnen ließen auch in der Schlussphase nicht locker. Durch eine mannschaftlich geschlossene Leistung wurden die personellen Ausfälle weiter sehr gut kompensiert und die TG hielt das Tempo bis zum Ende weiter hoch. Acht Minuten vor dem Ende kam dann auch Nadja Math wieder zu einem Kurzeinsatz und verwandelte einen Strafwurf zum 30:15. Der letzte Treffer zum 34:18 blieb dann der fleißigen Julia Spies vorbehalten.

Am kommenden Samstag gastiert die TG Biberach nun bei der HSG Fridingen/Mühlheim (Anpfiff: 18 Uhr).