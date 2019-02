TG landet dritten Sieg in Folge

Die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach haben das Heimspiel gegen den TSV Zizishausen gewonnen. In einer temporeichen Partie zeigte die TG sowohl in der Abwehr als auch im Angriff eine gute Leistung und siegte am Ende klar mit 39:23 (18:9). Für Biberach war es der dritte Erfolg in Serie.

Nach dem überraschenden Auswärtssieg bei Tabellenführer TV Reichenbach wollte die TG um das Torhüterinnen-Gespann Andrea Bretzel und Fanni Farkas-Szebelledy den Schwung unbedingt mit in die Partie gegen den TSV Zizishausen nehmen. Doch gerade am Anfang hatten die Biberacherinnen Probleme, in die Partie zu kommen. In der Abwehr fehlte noch der Zugriff und die Gäste wurden zu einfachen Treffern eingeladen. So sah sich die TG zunächst mit einem 2:3-Rückstand konfrontiert (4.). Doch dann steigerten sich die Biberacherinnen von Minute zu Minute. Eine lauffreudige Abwehr bildete den Grundstein für ein insgesamt tolles TG-Spiel. Ballgewinne waren die Folge. Nadja Nowack gelang nach 15 Minuten der Treffer zum 10:6. Im Angriff – egal ob übers Tempospiel oder im Positionsangriff – war die TG von allen Positionen aus torgefährlich und so für den Gegner schwer auszurechnen. Mit einer 18:9-Führung für Biberach ging es in die Halbzeitpause.

Bretzel ist sicherer Rückhalt

Viel zu besprechen gab es nicht bei der TG. Denn die Mannschaft zeigte sich nach wie vor motiviert und heiß auf den zweiten Durchgang. Yvonne Schneider, Lara Kuhn und Julia Wucherpfennig gelangen die ersten Treffer. Andrea Bretzel im TG-Gehäuse war zudem ein sicherer Rückhalt. So wuchs der Vorsprung stetig an. Die Biberacherinnen dominierten das Spiel immer mehr. Der an diesem Tag starken Daniela Ruf gelang der Treffer zum 39:23-Endstand. Die Freude über den dritten Saisonsieg in Serie war groß im TG-Lager.

„Wir haben unsere Sache heute sehr gut gemacht. Wir waren heiß auf das Spiel, sind als Team aufgetreten und haben viel gearbeitet“, sagte Biberachs Trainer Florian Nowack nach dem Spiel. „Ein großes Kompliment an die Mannschaft und auch an die heutigen Reservespielerinnen, die das Team ebenfalls toll unterstützt haben.“ Durch den Sieg behauptete die TG Tabellenplatz vier.