TG löst Viertelfinal-Ticket

Die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach haben das Viertelfinale des HVW-Pokals erreicht. Beim Landesligisten TSG Schnaitheim setzte sich die TG nach einer soliden Leistung mit 32:24 (14:9) durch. Bereits am Sonntag geht es in der Württembergliga weiter, wenn die Biberacherinnen zur SG Hofen/Hüttlingen reisen.

Gegen Schnaitheim startete die TG gut in die Partie. Beim Saisondebüt der A-Jugendlichen Annki Branz war Biberach vor allem in der Abwehr den Gastgeberinnen deutlich überlegen. Durch viel Laufarbeit und gute Kommunikation kamen die Schnaitheimerinnen nur schwer zu guten Chancen. Im Angriff war die TG über viele Positionen torgefährlich, lediglich die Abschlussquote war nicht gut. Nach 18 Minuten stand es 7:3 für Biberach. Gegen Ende der ersten Halbzeit leistete sich die TG eine kurze Schwächephase, die die Gastgeberinnen für drei Treffer in Folge nutzten und so den Rückstand zur Pause (9:14) in Grenzen hielten.

Motiviert und siegeswillig

Im zweiten Durchgang ließ Biberach den Funken der Hoffnung bei der TSG schnell ersticken. Die TG-Spielerinnen zeigten sich weiter motiviert und siegeswillig. Langsam aber sicher baute die TG den Vorsprung aus, vor allem Dank einer guten Abwehrleistung und eines besser werdenden Angriffsspiels. Trotz vieler Wechsel spielte die TG bis zum Ende solide weiter und konnte sich letztlich über einen 32:24-Erfolg freuen.

„Gegen eine heimstarke TSG Schnaitheim muss man an einem Mittwochabend erst mal so spielen. Wir sind absolut zufrieden mit der Leistung der Mannschaft, die die unangenehme Aufgabe souverän gelöst hat“, so TG-Teammanager Tobias Baumgart. Für die mannschaftliche Geschlossenheit sprach auch die Verteilung der Treffer, zehn Spielerinnen trugen sich in die Torschützenliste ein. Die meisten TG-Tore erzielten Nadja Nowack (9) und Yvonne Schneider (7).

Damit steht die TG erstmals seit längerer Zeit wieder im Viertelfinale des HVW-Pokals, wo man auf attraktive Gegner treffen könnte. Nun gilt es aber, das Spiel schnell abzuhaken, denn bereits am Sonntag geht es in der Liga weiter bei der sehr stark verstärkten SG Hofen/Hüttlingen.