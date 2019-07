TG lädt zum Tag der Gymnastik ein

Die Turnabteilung der TG Biberach veranstaltet am Samstag, 20. Juli, den Tag der Gymnastik auf dem Marktplatz. Ab 10.45 Uhr wird ein bewährtes buntes Programm rund um Tanz, Turnen und rhythmische Sportgymnastik zu sehen sein, heißt es in einer Pressemitteilung. Die aktiven Turner der TG-Abteilung sind wieder am Start mit ihrem Programm „Turnen affengeil“. Insgesamt 15 Gruppen werden auf dem Marktplatz zu sehen sein. Neben elf Gruppen der TG treten drei Gastgruppen aus dem Umland auf. Die Funky Kidz von Jugend Aktiv sind wieder mit von der Partie und wollen für einen spektakulären Abschluss der Veranstaltung sorgen. Der Eintritt ist frei. Bei Regen findet die Veranstaltung in der Wilhelm-Leger-Sporthalle statt.