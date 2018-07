TG lädt zum Tag der Gymnastik ein

Die Turnabteilung der TG Biberach veranstaltet am Samstag, 21. Juli, den Tag der Gymnastik auf dem Marktplatz. Ab 10.45 Uhr gibt es in Biberach ein buntes Treiben rund um Tanz, Turnen, Akrobatik und rhythmische Sportgymnastik zu sehen, heißt es in einer Pressemitteilung. Aus Nellingen kommen allein drei Tanzgruppen auf den Marktplatz. Der FC Mittelbiberach ist mit zwei Gruppen am Start, präsentiert wird unter anderem eine Bodenturn-Großchoreographie. Insgesamt 20 Gruppen wollen ihr Können zeigen, darunter zehn Gruppen von der TG Biberach. Ebenfalls dabei ist auch die Funky Family von Jugend Aktiv, die seit Jahren ein fester Bestandteil beim Tag der Gymnastik ist. Der Eintritt ist frei. Bei Regen findet die Veranstaltung in der Wilhelm-Leger-Sporthalle statt.