TG lädt zum Nikolausturnen ein

Die Turnabteilung der TG Biberach lädt am Samstag, 1. Dezember, zum Nikolausturnen ein. Beginn ist um 15 Uhr in der Wilhelm-Leger-Halle in Biberach. Laut TG werden rund 400 Teilnehmer mit einem „Potpourrie“ unterschiedlicher Darbietungen zeigen, was in der Turnabteilung an Bewegungs- und Sportmöglichkeiten alles geboten wird – mit Turngeräten und ohne. Unter anderem zu sehen sind die württembergischen Mannschafts-Vizemeister im Doppelminitrampolin, Schnupper-Zumba mit Annika Marius sowie die Ligaturner der TG um Jochen Baur mit „Turnen affengeil“. Der Eintritt ist nach TG-Angaben frei.