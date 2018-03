TG kommt über außen zum Erfolg

Die Landesliga-Handballer der TG Biberach haben die Gäste vom TV Brenz förmlich überrollt. Die TG zeigte eine erfrischende Leistung gegen den abstiegsbedrohten Gegner und siegte mit 33:22 (20:11).

„Wir haben heute Selbstvertrauen getankt. Das war extrem wichtig“, so ein zufriedener Trainer Dominic Ellek, der anstelle des krankheitsbedingt fehlenden Cosmin Popa am Spielfeldrand die Kommandos gab. Die TG war das gesamte Spiel über dominant und ließ von Beginn an keinen Zweifel daran, als Sieger vom Platz gehen zu wollen.

Jans und Braun spielen stark

Allerdings konnte der TV Brenz zu Beginn noch mithalten und durch Pascal Röhm zum 5:5 ausgleichen. In den ersten Minuten hatte die TG vor allem im Abwehrzentrum noch das eine oder andere Problem. Danach nahm die TG aber Fahrt auf und setzte sich Tor um Tor ab. Dies war vor allem den Außenspielern Timo Jans und Markus Braun sowie dem hervorragend aufgelegten Torwart Simon Ellek zu verdanken. Letzterer wehrte viele freie Bälle ab und ließ damit die Brenzer Angreifer verzweifeln. Daraus resultierend gab es viele Konterchancen für die Blau-Gelben. Auch im Positionsangriff hielt eine neue Kultur im TG-Spiel Einzug. Immer wieder versuchten die Rückraumspieler die Außen einzusetzen, was sehr gut gelang. „Wir haben das in den letzten Wochen intensiv im Training geübt. Das hat Wirkung gezeigt“, so Dominic Ellek. „Ein Lob geht natürlich an die Außenspieler, die eine starke Wurfleistung gezeigt haben.“ Tatsächlich waren es in den vergangenen Wochen vor allem die einfachen Tore, die der TG gefehlt hatten.

Daniel und Simon Krais erhöhten auf 14:7 und brachen damit den Willen der abstiegsbedrohten Gäste von der Ostalb. Danach hatte die TG noch leichteres Spiel und setzte sich nach dem Seitenwechsel bis auf 20:11 ab. Dominic Ellek wechselte fortan durch und brachte unter anderem Ante Kovacevic, der wie gewohnt eine starke Zweikampfquote in der Abwehr hatte.

Auch Jonas Dück wurde nun eingesetzt. Er führte sich direkt mit einem Tor von der Mittellinie ein, als der Brenzer Torhüter seinen Kasten verlassen hatte. „Wir wollten auch Spielern, bei denen es vor der Winterpause nicht immer rund lief, Möglichkeiten geben, sich zu zeigen. Das hat bei Jonas gut geklappt“, so Ellek. Aber auch die anderen TG-Angreifer boten das eine oder andere Schmankerl für die Zuschauer. So zeigten Braun und Stefan Beljic sehenswerte Dreher, Braun gelang zudem ein Tor nach einem Wurf hinter dem Rücken. Auch Kempa-Tricks waren an diesem Abend in der PG-Halle zu sehen, Beljic und Jan Wille waren die Abnehmer.

Neue Spielkultur

Der deutliche Sieg war zu keinem Zeitpunkt mehr gefährdet und letztendlich waren alle Beteiligten zufrieden, dass eine neue Spielkultur Einzug gehalten hat. Dominic Ellek erklärte den Erfolg wie folgt: „Uns ging es darum, dass jeder Spieler sich auf die eigenen Qualitäten konzentriert und versucht, 100 Prozent abzurufen.“ Die Konzentration auf sich selbst scheint auch das Motto für die kommenden Wochen zu werden, in denen man vor allem die eigene Leistung verbessern möchte. Dabei ist es egal, aus welcher Tabellenregion der Gegner kommt. „Man hat ja an den Niederlagen in Ravensburg und Bartenbach gesehen, dass wir uns häufig selbst schlagen“, so Dominic Ellek.

TG Biberach – TV Brenz 33:22 (20:11). TG: Ellek, Schätzle - Betz, Kovacevic (1), Jans (5), S. Krais (2), Kruse (1), Wille (3), D. Krais (4), Beljic (4/1), Hermann, Marin (1), Braun (10/1), Dück (2).