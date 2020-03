TG kehrt mit Kantersieg in Oberliga zurück

Mit einem 7:1-Kantersieg im Heimspiel gegen den SC Rangendingen hat sich die TG Biberach in der Schach-Verbandsliga vorzeitig den direkten Wiederaufstieg in die Oberliga gesichert. Die TG kann am letzten Spieltag nicht mehr von der Tabellenspitze verdrängt werden.

Gegen Rangendingen musste die TG auf zwei Stammspieler verzichten, ging aber von Beginn an überlegen und konsequent zur Sache. Rainer Birkenmaier gewann an Brett sechs schnell einen Bauern und nutzte weitere gegnerische Schwächen, um zügig zu gewinnen. Mit einem starken Läuferpaar gegen zwei Springer konnte Holger Namyslo nachlegen, als er im Endspiel seine Bauern am fünften Brett ins Rollen brachte. Derweil sah sich Thomas Oberst an Brett zwei einem Turmopfer gegenüber, das er jedoch elegant verteidigte. Als sein Gegenüber eine Zugwiederholung verschmähte, war für Oberst der Weg zum 3:0 frei. Ebenfalls mit einer Mehrfigur war Spitzenspieler Wolfgang Mack unterwegs. Allerdings hatte er einen großen Zeitnachteil und geriet unter Druck. Angesichts des Zwischenstands einigte er sich daher auf ein Remis.

Reimche macht Sieg perfekt

Somit konnte Vadim Reimche sowohl den Sieg als auch den Wiederaufstieg perfekt machen. An Brett acht erarbeitete er sich mit zunehmender Spieldauer immer größere Vorteile und gewann schließlich. Der TG-Ersatzmann blieb damit bei allen seinen drei Einsätze ungeschlagen. In einer komplizierten Stellung war Oliver Weiß zwar zur Passivität verdammt. Er hielt aber seine Stellung und holte sich so ein verdientes Remis am dritten Brett. Er blieb damit auch im siebten Spiel ungeschlagen. Seine Erfolgsbilanz baute außerdem André Fischer aus. Trotz heftiger Gegenwehr kam er am Ende zu einem klaren Sieg am vierten Brett. Zum Abschluss musste Andreas Schulze noch einige trickreiche Remisfallen seines Gegners umschiffen, ehe er seine Vorteile routiniert in einen vollen Punkt zum 7:1-Endstand ummünzen konnte.

Mit nun 15:1 Punkten hat die TG Biberach die Meisterschaft und damit die direkte Rückkehr in die Dritte Liga bereits am vorletzten Spieltag unter Dach und Fach gebracht. Verfolger Weiße Dame Ulm kann bei 12:4 Punkten am letzten Spieltag selbst bei einer Abschlussniederlage der TG nicht mehr gleichziehen.