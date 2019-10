TG-Kegler verlieren jeweils deutlich

Die Kegler der TG Biberach haben in der Oberliga und der Regionalliga klare Niederlagen hinnehmen müssen. In der gemischten Liga endet das Lokalderby gegen den KSC Biberach unentschieden.

Oberliga Männer: TG Biberach – TSG Nattheim 2:6 (3102:3154). Im Startpaar sicherte Uwe Waibel (522/1) trotz leichter Anlaufschwierigkeiten der TG den Mannschaftspunkt, obwohl er sieben Kegel abgab. Martin Mysliwitz (528/0) verlor trotz eines Vorsprungs von sieben Kegeln. Im Mittelpaar geriet Holger Dittberner (515/0) gegen den Tagesbesten von Beginn an in große Bedrängnis, was ihn den Mannschaftspunkt kostete. Marcel Betz (527/1) lieferte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit seinem Gegner und punktete letztlich souverän. Im Schlusspaar fehlten Marc Bogenrieder (480/0) am Ende 36 Kegel für den Mannschaftspunkt. Reiner Ott (530/0) erspielte im zweiten Satz zwar mit 160 Kegeln das beste Einzelergebnis, doch auch ihm war es nicht vergönnt, für die TG zu punkten. So war Biberachs Niederlage besiegelt.

Regionalliga Männer: TG Biberach II – MTG Wangen 3:5 (2982:3101). Im Startpaar reichte es für Marko Listes (483/0) trotz Aufbäumens im Endspurt nicht zum Punktgewinn. Auch Marcel Betz (504/0) hatte gegen den Tagesbesten wenig Chancen. Im Mittelpaar sicherte Wojciech Kwiatkowski (502/1) den Mannschaftspunkt. Auch für Magnus Belz (491/1) lief es äußerst erfreulich. Mit dem Punktgewinn verringerte er auch den Rückstand um weitere 34 Kegel. Im Schlusspaar erfüllte Marc Bogenrieder (540/1) sein Soll und setzte sich mit 16 Kegel Vorsprung durch. Doch für Michael Herrmann (462/0) lief es nicht rund und mit 79 Kegel Rückstand läutete er die Niederlage ein.

Gemischte Klasse: TG Biberach – KSC Biberach 3:3 (1801:1828). Im Startpaar holte Patricia Caduff (465/1) gegen Hermine Koch (464/0) mit nur einem Kegel Vorsprung den Mannschaftspunkt für die TG. Auch Thomas Loch (427/1) zeigte sich gegen Selina Rasch (430/0) hartnäckig und punktete. Im Schlusspaar geriet Grgo Vrkic (448/0) gegen Elisabeth Angele (479/1) früh ins Hintertreffen und verlor den Mannschaftspunkt an den KSC. Alexandra Kwiatkowski (461/1) und Beate Hirner (455/0) schenkten sich nichts. Der Mannschaftspunkt ging an die TG, doch das Spiel endete letztlich mit einem Remis.