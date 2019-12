TG kassiert bittere Heimniederlage

Die Kegler TG Biberach haben in der Oberliga eine bittere Heimniederlage hinnehmen müssen. Mit 2:6 unterlag die TG dem ESC Ulm.

Oberliga Männer: TG Biberach – ESC Ulm 2:6 (3272:3315). Bereits im Startpaar gab es enge Duelle. Der Biberacher Marcel Betz (533/0) geriet von Beginn an ins Hintertreffen. Zwar konnte er im letzten Satz mit einer starken Vorstellung noch deutlich aufholen, doch zum Mannschaftspunkt reichte es nicht mehr. Er gab einen Kegel ab. Für Reiner Ott (520/0) lief es ähnlich. In einer spannenden Partie konnte aber auch er nur einen Satzpunkt holen und gab weitere 25 Kegel ab. Im Mittelpaar geriet Marc Bogenrieder (501/0) in arge Bedrängnis und verlor deutlich mit 62 Kegeln Rückstand. Eine fesselnde Partie bot auch der Tagesbeste Martin Mysliwitz (622/1). Gegen einen starken Gegner setzte er sich nicht nur mit 32 Kegeln Vorsprung durch. Mit 181 Kegeln konnte er auch das beste Satzergebnis des Spiels für sich verbuchen. Das Schlusspaar hielt die Spannung weiter oben. Uwe Waibel (528/0) ging zunächst in Führung, konnte das Niveau aber nicht halten und verlor mit 26 Kegeln Rückstand. Jens Fiederer (568/1) begann ebenfalls stark und holte sich den Mannschaftspunkt am Ende deutlich mit 39 Kegeln Vorsprung. Doch an der Niederlage für die Biberacher änderte das nichts mehr.