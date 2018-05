TG IV trennt sich 3:3 von Ertingen II

Die Schachspieler der TG Biberach IV haben sich in der B-Klasse auswärts 3:3 von den SF Ertingen II getrennt. Die TG IV ging zunächst durch Spitzenspieler Felix Funk kampflos in Führung. An Brett fünf entschied sich danach Dennis Kiefel bei der Rochade für den falschen Flügel und verlor. Alexander Kiefel hatte sich am sechsten Brett eine klare Gewinnstellung erarbeitet, ehe ihn ein kurzer Blackout noch die Partie kostete. Auch Benedikt Pfeifer vergab an Brett drei den Sieg und ließ seinen Gegner in ein Dauerschach entwischen. Jonathan Engert stand beständig unter Druck am zweiten Brett, kam aber noch zu einem glücklichen Remis. Norbert Jäger leistete sich eine doppelte Fehlkalkulation im Endspiel, behielt aber letztlich die Oberhand und so endete die Partie mit 3:3. Mit dem Remis verlor die TG IV weiter an Boden auf Spitzenreiter SK Leutkirch II.