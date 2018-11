TG ist zurück in der Erfolgsspur

Nach der Niederlage gegen Backnang haben die Oberliga-Volleyballerinnen der TG Biberach gleich den Hebel wieder umlegen können. Die Biberacherinnen bezwangen zu Hause im Derby den Aufsteiger TG Bad Waldsee mit 3:0 (25:23 25:15 25:21). Durch den Heimerfolg übernahm Biberach zum ersten Mal in dieser Saison die Tabellenführung.

Einfach machte es der Aufsteiger den Gastgeberinnen nicht. Biberach startete nervös ins Spiel und musste im ersten Satz immer einem kleinen Rückstand hinterherlaufen. Beim Stand von 22:23 setzte dann Mittelblockerin Annika Zeifang die Waldseerinnen mit starken Aufschlägen unter Druck und so wendete sich das Blatt zugunsten des Heimteams (24:23). Mit einem Blockpunkt machten die Gastgeberinnen den Sack zu zum 25:23.

In Durchgang zwei erwischte Biberach einen sehr guten Start und erarbeitete sich eine 11:3-Führung. Durch einen Doppelwechsel, Thais Padial und Natali Welsch kamen ins Spiel, hatte TG-Trainer Stefan Hecht Trainer für frischen Wind auf dem Spielfeld gesorgt. Die Gäste kämpften zwar weiter um jeden Ball, mussten den Satz aber letztlich mit 13:25 abgeben.

Der Start in Satz drei verlief ziemlich ausgeglichen, keines der beiden Teams konnte sich deutlich absetzen. Dann zog Biberach bis auf 14:8 weg, konnte diese Führung jedoch nicht halten. Die Gäste holten wieder auf bis zum 15:13. Waldsee punktete häufig über ihre großen Mittelblockerinnen, die immer wieder einen Weg am Biberacher Block vorbei fand. „Wir hatten vor allem gegen die Mitten Probleme. Da müssen wir im Aufschlag druckvoller und konstanter werden, um so die gegnerischen Mittelblockerinnen aus dem Spiel zu nehmen“, sagte später Biberachs Mittelblockerin Sabine Ludwig. „Wir standen heute in der Abwehr zu hart und hatten dadurch Probleme, die langen Angriffsbälle der Gäste zu verteidigen“, befand Trainer Hecht. „Wir haben es nicht geschafft, in der Abwehr auf weich umzustellen und haben uns das Leben damit selbst schwer gemacht.“

Kemper bringt Ruhe ins Spiel

Die wieder eingewechselte Pauline Kemper brachte dann die nötige Ruhe zurück ins Biberacher Spiel und sorgte immer wieder für wichtige Punkte. Mittlerweile stand auch die junge Außenangreiferin Leonie Matousek auf dem Feld und sammelte mit großem Engagement und starken Angriffen ihre ersten Punkte. Erstmals waren die Biberacherinnen an diesem Heimspieltag mit dem kompletten Kader angetreten. „Es war perfekt, dass ich alle gesunden Spielerinnen aus dem Kader einsetzen konnte, ohne dass man einen Leistungsabfall gemerkt hat“, so Trainer Hecht.

Beim Stand von 20:19 wurde es noch mal spannend, die Biberacherinnen zeigten jedoch im richtigen Moment wieder ihre mentale Stärke und setzten sich auf 22:19 ab. Mit dem nötigen Willen zum Sieg punktete das Heimteam bis 25:21 weiter, der 3:0-Erfolg und die Übernahme der Tabellenführung waren perfekt.

Trainer Stefan Hecht war insgesamt zufrieden mit seinem Team, da dieses alles umgesetzt hatte, was gefordert worden war. Er meinte aber auch, „dass es schade war, dass wir vor heimischer Kulisse nicht alles gezeigt haben, was in uns steckte und das gespielt haben, was wir können“. Für das nächste Spiel wünscht er sich wieder mehr Leidenschaft und Emotionen von seinem Team. Am nächsten Wochenende will die TG Biberach nun die Tabellenführung im Spiel gegen den TSV G. A. Stuttgart II verteidigen.