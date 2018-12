TG ist zum Rückrundenstart auswärts gefordert

Zum Start der Rückrunde in der Württembergliga Süd treffen die Handballerinnen der TG Biberach am Sonntag auswärts auf den TSV Köngen. Anpfiff in der Sporthalle bei der Burgschule ist um 15 Uhr.

Der TSV Köngen, der von Tim Wagner trainiert wird, hat sich vor der Saison punktuell stark verstärkt und steht mit 11:11 Punkten aktuell auf dem sechsten Tabellenplatz. Im zweiten Jahr nach dem Aufstieg in die Württembergliga gehört der TSV schon lange nicht mehr zu den Teams, die sich Sorgen um den Klassenerhalt machen müssen. Ganz im Gegenteil: Durch sehr gute Individualistinnen im breit aufgestellten Kader ist Köngen mittlerweile Verfolger der Spitzenteams der Liga. Dazu kommt die aktuelle Form des TSV, die steil nach oben zeigt. So konnte zuletzt Aufstiegsaspirant Fridingen/Mühlheim mit 26:24 bezwungen und damit ein dickes Ausrufezeichen gesetzt werden. Absolute Topspielerin in den Reihen von Köngen ist die flinke Rückraumspielerin Miriam Panne, die mit 74 Saisontreffern auf dem dritten Platz der Torschützenliste rangiert.

Für die Biberacherinnen gilt es, in der Sporthalle bei der Burgschule vor allem mannschaftlich geschlossen und mit einer starken kämpferischen Leistung dagegenzuhalten. Vor allem in der Abwehr will das Team laut Trainer Florian Nowack wieder eine möglichst überzeugende Leistung abrufen und somit die Torfrauen Andrea Bretzel und Fanni Farkas-Szebelledy unterstützen. Nach dem Unentschieden im Hinrundenspiel gehen die Biberacherinnen hoch motiviert in das Spiel und wollen erneut etwas Zählbares mit nach Hause nehmen.