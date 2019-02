TG ist heiß auf die ersten Punkte des Jahres

Eine Woche nach der Niederlage zum Rückrundenauftakt in Feldkirch (26:30) treffen die Landesliga-Handballer der TG Biberach im ersten Heimspiel des Jahres auf das Spitzenteam TV Steinheim. Spielbeginn in der Biberacher PG-Halle ist am Samstag um 19.30 Uhr.

In Feldkirch konnte die TG nicht in Bestbesetzung antreten. Im Heimspiel ist nun eine bessere Personalsituation zu erwarten. Nicht nur deswegen stehen die Chancen der TG auf einen Erfolg gegen den Tabellendritten nicht schlecht. Die Biberacher haben sich jedenfalls Wiedergutmachung geschworen.

Mehrere TG-Spieler haben in der Vergangenheit schon bewiesen, dass sie allein ein Spiel entscheiden können. In der Hinrunde waren es vor allem Bogdan Botezatu, Daniel Krais, Julian Betz und Armin Schweigardt. Allerdings ist der Rhythmus der Mannschaft angesichts der Misserfolgsserie gegen Ende des vergangenen Jahres stark ins Stocken geraten. Seien es die Aufstiegschancen, die zu Beginn der Saison als durchaus realistisch angesehen und dann immer geringer wurden, oder auch, dass das Zusammenspiel der Mannschaft einfach nicht reibungslos klappen wollte: Auch die Leistungen der Einzelspieler ließen zuletzt nach. Der Zeitpunkt des Heimspiels gegen den TV Steinheim ist daher nach Ansicht der Biberacher perfekt, um die Kurve zu bekommen und Rückenwind für die verbleibende Spielzeit mitzunehmen.

Zuletzt drei Siege in Serie

Der TV Steinheim ist ein Landesliga-Urgestein mit reellen Chancen, in dieser Saison den Aufstieg in die Württembergliga zu schaffen. Um dieses Ziel zu erreichen, hat der Verein keine Kosten und Mühen gescheut, um mit David Wittlinger einen Zugang an Land zu ziehen, der bereits früher die Steinheimer Farben trug und sich im ersten Spiel gleich mit neun Toren einführte. Dieses erste Spiel der Rückrunde konnte der TV Steinheim mit 31:27 gegen den Tabellennachbarn TV Bettringen gewinnen. Damit setzte die Mannschaft von Trainer Sebastian Kieser ihre Erfolgsserie aus dem Dezember vergangenen Jahres fort, als drei zum Teil deutliche Siege in Serie gelangen.

Was der Mannschaft von TG-Coach Cosmin Popa allerdings Mut geben sollte, ist zum einen die couragierte Leistung seiner Mannschaft beim 29:29 im Hinrundenspiel, wie auch die Tatsache, dass Steinheim auswärts schon das ein oder andere Mal Probleme hatte. So musste sich der TVS zum Beispiel beim TSV Bad Saulgau mit 26:34 geschlagen geben. Neben dem Zugang Wittlinger muss die TG-Defensive um Aleksandar Markov vor allem Tobias Mewitz auf dem Schirm haben, der sich nicht nur im Hinrundenspiel gegen Biberach als Toptorjäger auszeichnen konnte.