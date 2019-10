TG ist gegen Söflingen II gefordert

Nach dem verlorenen Derby beim TSV Bad Saulgau greifen die Landesliga-Handballer der TG Biberach am Samstag wieder in der eigenen Halle zum Ball. Es gastiert die TSG Söflingen II in der PG-Halle (Anpfiff: 19.30 Uhr).

Die Enttäuschung war den TG-Akteuren anzumerken nach der 25:27-Niederlage beim TSV Bad Saulgau. Insbesondere die Ex-Saulgauer Tobias Baumgart, Manuel Kruse und Simon Kruse hätten gegen ihre alten Kollegen nur zu gerne gepunktet. Auch TG-Trainer Dominic Ellek war enttäuscht darüber, dass seine Mannschaft das Spiel in der letzten Viertelstunde aus der Hand gegeben hat. Doch es hat nicht lange gedauertm bis er wieder den Blick nach vorne richtete. „Wir müssen aus dieser Niederlage lernen und es in den nächsten Spielen besser machen“, sagt der TG-Trainer.

Damit meint er unter anderem, dass es seiner Mannschaft besser gelingen muss, sich auf neue Spielsituationen einzustellen. „Wir müssen uns gute Chancen erspielen, egal welche Abwehrformation der Gegner spielt“, so Ellek. Daran hat die Mannschaft im Training gearbeitet und Ellek ist zuversichtlich, dass sein Team bereits im nächsten Spiel besser auftreten wird.

Der nächste Gegner ist die TSG Söflingen II, die mit derzeit 3:5-Punkten im unteren Tabellenmittelfeld rangiert. Die letzten beiden Begegnungen verliefen nicht gerade positiv aus Sicht der Ulmer. Vergangenes Wochenende musste man sich der HSG Bargau-Bettringen mit 18:27 geschlagen geben, in der Woche zuvor war das Ergebnis mit 16:32 beim SC Vöhringen sogar noch deutlicher. Ausrufezeichen setzte die Mannschaft des erfahrenen Trainers Werner Pointinger mit dem Sieg gegen die SG Herbrechtingen-Bolheim und dem Unentschieden gegen die SG Lauterstein II. Neben Pointingers Sohn Simon gehört auch der flinke Linksaußen Patrick Klöffel, der schon in der vergangenen Saison viele Tore gegen die TG erzielen konnte, zu den Leistungsträgern im Team der Söflinger.

Böck kehrt in Kader zurück

Die Personalsituation bei der TG entspannt sich derweil weiter. Markus Böck wird in den Kader zurückkehren. Weiterhin verletzungsbedingt nicht dabei sein wird Jan Wille. Ellek kann damit wieder auf einen vollen Kader zurückgreifen, wenn es darum geht, die zweite Saisonniederlage abzuhaken. Wie hoch die Qualität des Zusammenspiels der Mannschaft ist und wie der TG-Angriffswirbel die gegnerische Abwehrreihe durcheinanderbringen kann, hat die Mannschaft am vergangenen Samstag über 40 Minuten gezeigt. Das Publikum in Biberach darf gespannt sein, ob es der TG diese Woche über die volle Spielzeit gelingt.