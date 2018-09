TG ist Favorit – und will den dritten Sieg

Im zweiten Heimspiel der Saison treffen die Landesliga-Handballer der TG Biberach auf BW Feldkirch. Gegen die Vorarlberger, die mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet sind, ist die TG favorisiert. Anpfiff in der PG-Halle ist am Samstag um 19.30 Uhr.

Die ersten Schritte des neuen jungen TG-Kaders waren sicher, nur ganz kurze Passagen waren wacklig. Meistens hatte die Mannschaft, die angesichts ihrer Zusammensetzung und ihres Alters noch in den Kinderschuhen steckt, sicheren Tritt. Nur eine Woche nach dem gelungenen Heimspielauftakt darf sich das Biberacher Publikum auf den nächsten Auftritt der Mannschaft von Trainer Cosmin Popa freuen. Die vergangenen Spiele machten Lust auf mehr. Denn nur einmal in den bisher absolvierten 120 Minuten gab es Anlass für Kritik.

Zu Beginn der zweiten Hälfte im Heimspiel gegen die SG Bettringen war die Abwehr plötzlich nicht mehr sicher und deutlich zu defensiv. „Das sollte uns nicht so oft passieren“, kritisierte Trainer Cosmin Popa. Auch im Angriff fand Popa noch einige Stellschrauben, an denen er im Training ansetzen wollte. „Natürlich passen die Spielabläufe noch nicht zu 100 Prozent. Im Konterspiel und der zweiten Welle hat mir das schon gut gefallen. Wir werden jetzt an unserem Positionsangriff arbeiten um aus dem Spiel heraus noch gefährlicher zu sein.“ Tatsächlich war das Spiel der TG vor allem nach schnellen Ballgewinnen schön anzusehen, während sie im geordneten Angriffsspiel oft auf Einzelaktionen von Jan Wille, Rares Bursuc oder Julian Betz angewiesen war. Wille wird am Samstag verletzungsbedingt ausfallen, für ihn rückt Youngster Timo Glocker in den Kader.

Zwei Niederlagen zum Start

Mit BW Feldkirch reist eine Mannschaft an die Riß, die seit etlichen Jahren in der Landesliga beheimatet ist und entsprechend große Erfahrung in dieser Spielklasse hat. In den vergangenen Spielzeiten war vor allem die Reise nach Vorarlberg gefürchtet, geben die Blau-Weißen in heimischen Gefilden doch nur selten einen Punkt ab. In dieser Saison ist die Mannschaft um Trainer Zoltan Balogh noch nicht richtig in Schwung gekommen. Beide Spiele wurden verloren, umso motivierter sind die Vorarlberger nun in Biberach zu erwarten.

Der erste Gegner, die SG Bettringen, konnte Feldkirch mit 31:29 besiegen, wobei man im Feldkircher Lager nicht unzufrieden mit der Leistung war. In der Vorbereitung legte Balogh den Fokus auf die Abwehrarbeit, diese enttäuschte aber vergangenes Wochenende im Heimspiel gegen die SG Kuchen/Giengen, das mit 33:38 verloren ging. Der alles überragende Torjäger ist Lars Springhetti, der allein im vergangenen Spiel 16 Treffer erzielte. Vor allem gegen diesen brandgefährlichen Schützen sollte Popas Mannschaft keine Passivität in der Defensive andeuten. Noch ist allerdings unklar, ob Springhetti in Biberach wirklich auflaufen kann, da er angeschlagen ist.

Die TG-Fans, die nach dem ersten Heimauftritt zufrieden waren, werden gespannt sind, in welche Richtung die nächsten Schritte der jungen TG-Mannschaft gehen werden.