TG ist auf Revanche aus

Die Oberliga-Volleyballerinnen der TG Biberach treffen im Spitzenspiel auf die TSG Backnang. Spielbeginn ist am Samstag in der Biberacher Wilhelm-Leger-Halle um 19 Uhr.

Mit nur einem Punkt mehr auf dem Konto steht die TSG in der Tabelle auf Rang zwei direkt vor der TG und knapp hinter Tabellenführer SV Fellbach. Backnang ist somit ein direkter Konkurrent für Biberach im Kampf um den Aufstieg. Ein Sieg wäre deshalb für die TG sehr wichtig, um weiter oben mit dabeibleiben zu können.

Mit dem 3:0-Erfolg gegen die Stützpunktmannschaft MTV Stuttgart IV in der Vorwoche im Rücken, wollen die Biberacherinnen das Spiel gegen Backnang konzentriert angehen. Während das Hinrundenspiel noch mit 3:1 an den Regionalligaabsteiger ging, gilt es für die TG nun, sich zu revanchieren.

TG-Trainer Stefan Hecht möchte vor allem, dass in der Annahme sauber agiert wird, da er mit starken Aufschlägen der Backnangerinnen rechnet. Daher hat die TG in den Trainingseinheiten unter der Woche verstärkt die Annahme trainiert, um für das Spitzenspiel am Samstag gerüstet zu sein. „Wichtig wird es auch sein, im Aufschlag Druck auszuüben, so wie wir das auch letzte Woche gegen die Stützpunktmannschaft gemacht haben“, so Hecht.

Franziska Müller sieht dies genauso. „Wenn wir druckvoll aufschlagen und unsere Annahme und Block- Feldverteidigung sauber aufbauen, können wir unsere Härte im Angriff ausnutzen“, sagt Biberachs Kapitänin. Eine entscheidende Rolle werden zudem der Wille, der Teamgeist und die Emotionen spielen. All das müssen die Biberacherinnen zeigen, um den erfahrenen Spielerinnen der TSG Backnang Paroli bieten zu können.