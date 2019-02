TG ist auf ersten Punktgewinn des Jahres aus

Die Landesliga-Handballer der TG Biberach sind heiß auf den ersten Punktgewinn des Jahres. Am Samstag besteht die Chance dafür im Duell gegen den Tabellenzwölften, das Handballteam (HT) Uhingen-Holzhausen. Anpfiff in der Biberacher PG-Halle ist um 19.30 Uhr.

Für die TG geht es seit einiger Zeit nur abwärts in der Tabelle. Mittlerweile liegen die Biberacher mit 17:19 Punkten auf Platz neun und müssen den Blick nach unten richten. Dort unten steht bereits das HT Uhingen-Holzhausen. Auf Platz zwölf liegend, steckt die Mannschaft von Trainer Almit Mekic mit nur 9:27-Punkten mittendrin im Abstiegsschlamassel. Die TG dagegen hat zuletzt mit der knappen 29:31-Niederlage beim Spitzenteam TV Reichenbach einen Schritt nach vorn gemacht und möchte nun endlich Zählbares verbuchen. Die Vorzeichen für ein erfolgreiches Spiel gegen das HT stehen gut. Die Mannschaft von Trainer Cosmin Popa hat trotz der Niederlage am vergangenen Wochenende Selbstvertrauen getankt. Julian Betz hat gezeigt, wie wichtig er als Leistungsträger ist, mit Jan Wille verfügt Popa nun endlich über seinen sicheren Siebenmeterschützen. Wille ist ein wichtiger Akteur, der durch seine Stärke auch im Offensivzweikampf wichtige Tore erzielen kann oder Lücken für Simon Krais und Simon Krattenmacher am Kreis schafft. Ein Manko der letzten Wochen war häufig die Defensive, der oft die Abstimmung gefehlt hat und die deswegen auch gegen Reichenbach den entscheidenden Schritt zu spät war. So ist es der TG in den letzten Spielen nicht gelungen, alle Module einer geschlossenen Mannschaftsleistung zeitgleich abzurufen. Wenn das gegen Uhingen-Holzhausen gelingen sollte, sieht Popa gute Chancen auf einen Sieg.

Klarer Sieg im Hinrundenspiel

Mit dem HT reist eine Mannschaft an die Riß, die in den vergangenen beiden Spielzeiten immer gegen den Abstieg spielte und auch in dieser Saison wieder hinten drinsteht. Trotz des drittletzten Tabellenplatzes ist Trainer Mekic optimistisch, auch in dieser Saison wieder rechtzeitig dem Abstiegsgespenst zu entkommen. Der Grund für diesen Optimismus liegt unter anderem in den zwei Siegen in Serie, die die Uhinger zuletzt einfahren konnten. So waren die Gäste vor zwei Wochen mit 30:26 in Ravensburg erfolgreich, vergangene Woche folgte ein 32:28-Heimsieg gegen die SG Bettringen. Das HT um Toptorjäger Jannis Reich wird also alles daransetzen, die Siegesserie auszubauen. Das Selbstvertrauen der TG wird hingegen durch die letzten beiden Spiele gegen das HT gestärkt. In dieser Saison konnte Biberach die Uhinger bereits im Pokal und in der Hinrunde bezwingen. Das Hinrundenspiel endete mit 32:19 sogar sehr klar für die TG.