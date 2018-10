TG III verteidigt Tabellenspitze

Die TG Biberach III hat in der Schach-Kreisliga die SF Riedlingen mit 5:3 geschlagen. Durch den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel verteidigte die TG III die Tabellenspitze. An Brett sechs gewann Manuel Mock. Andreas Ege spielte remis an Brett vier wie auch Herbert Körner an Brett sieben. Andreas Wegener stellte auf 3:1 durch einen Sieg am dritten Brett. Henrik Stolle erzwang ein Remis an Brett fünf. Reinhard Zielke rettete sich in ein Dauerschach und sorgte mit 4:2 für die Vorentscheidung. Jürgen Dollinger besiegelte mit einem Remis per Dauerschach an Brett zwei den Mannschaftssieg. An Brett eins einigte sich Walter Scherer auf ein verdientes Remis zum 5:3-Endstand.