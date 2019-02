TG III steht vor dem Titelgewinn

TG Biberach III hat in der Schach-Kreisliga zu Hause das Spitzenspiel gegen den TSV Berghülen klar mit 5,5:2,5 gewonnen. Damit dürfte der TG III der Aufstieg nicht mehr zu nehmen sein.

Im Gipfeltreffen der beiden verlustpunktfreien und brettpunktgleichen Mannschaften sorgte die TG III auch ohne Topscorer Markus Mock von Beginn an für klare Verhältnisse. Herbert Körner gewann die Partie an Brett sieben schnell. Reinhard Zielke musste sich am achten Brett mit einem Remis zufriedengeben. Andreas Wegener eilte unaufhaltsam zum Sieg an Brett vier. Hendrik Stolle stand ihm bei seinem Erfolg am sechsten Brett in nichts nach. Ein gerechtes Remis erreichte Jürgen Dollinger an Brett drei. Am zweiten Brett vergab Walter Scherer den ersten Matchball. Spitzenspieler Felix Funk steuerte sicher das 5:2 für die Biberacher bei. Da nun der Mannschaftssieg der TG III feststand, einigte sich Andreas Ege an Brett fünf auf ein Remis. Mit dem unerwartet deutlichen, aber hochverdienten 5;5:2,5-Erfolg stieß die TG III das Tor zur Meisterschaft sehr weit auf und kann bei noch zwei ausstehenden Runden nur noch von Berghülen abgefangen werden.