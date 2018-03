TG III ist Favorit im Stadtduell

Derbyzeit in der Handball-Kreisliga A Donau: Am Samstag empfängt die bereits als Meister feststehende TG Biberach III die SG Mettenberg. Anpfiff in der PG-Halle ist um 16 Uhr.

Mit der TG III um den Spielertrainer Konstantin Giese trifft die SGM auf die mit Abstand beste Mannschaft der Liga. Biberachs Dritte ist noch ungeschlagen in der laufenden Saison. Elf Spiele, elf Siege (Tordifferenz: 315:244): So lautet die Bilanz der TG III in Zahlen. Mettenberg ist derweil Tabellendritter (11 Spiele/13:9 Punkte/263:259 Tore). Das Hinrundenspiel verlor die SGM vor 250 Zuschauern gegen Biberach III mit 20:22.