TG II verliert alle vier Spiele – TG III holt 2:4 Punkte

Auch beim Heimspieltag in der Faustball-Bezirksliga in der BSZ-Halle hat die TG Biberach II keine Partie gewonnen und ziert nun mit 0:14 Punkten das Tabellenende. Nach einem guten Beginn gegen den Zweiten TV Wasserburg in Satz eins (10:12) erlosch die Gegenwehr der TG II beim 6:11 in Satz zwei. Gegen den TSV Riedlingen gingen beide Sätze mit 11:8 an die Donaustädter, ebenso in zwei Durchgängen unterlag die TG II dem bisherigen Tabellenletzten TSV Mühlhofen (8:11, 4:11). Das abschließende Match gegen den SV Bad Buchau ging in drei Sätzen verloren (6:11, 11:7, 6:11). Für Biberach II endet die Hallensaison bereits am nächsten Sonntag in Riedlingen. Absteiger aus der Bezirksliga gibt es keine.

Die TG Biberach III verlor beim Heimspieltag in der Oberschwabenliga gegen den SV Erlenmoos (6:11, 8:11), gegen die SF Dornstadt gelang ein 2:1-Erfolg (11:9, 6:11, 11:8). In der dritten Begegnung siegte der TSV Westerstetten mit 2:1 (7:11, 13:11, 11:6) gegen die Hausherren. Nach dem Abschluss der Vorrunde führt der SV Erlenmoos mit 6:0 Punkten die Tabelle an, die drei anderen Teams haben alle 2:4 Punkte auf dem Konto. Auch in der Oberschwabenliga endet die Hallenrunde bereits am nächsten Sonntag an selber Stelle.