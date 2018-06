TG II spielt in Oberböhringen

Zum Beginn der Rückrunde in der Faustball-Landesliga Süd reist die TG Biberach II am Sonntag nach Oberböhrigen. Dort trifft die TG II auf den TSV Denkendorf und den Gastgeber SV Oberböhringen. Beide Gegner stehen mit 8:6 Punkten in der Tabelle vor BiberachII (5:9) und sind favorisiert.

In der Vorrunde setzte es für die TG II gegen Denkendorf eine 1:3-Niederlage. Der Gastgeber wird nach dem Remis in der Vorrunde versuchen, diesmal als Sieger vom Platz zu gehen.

Die TG Biberach III startet am Sonntag in Illerrieden in die Rückrunde. Bei den Vorrundenspielen gegen Westerstetten, Bad Buchau und Wasserburg II hatte es nach zwei Niederlagen nur gegen das Team vom Bodensee zum Sieg gereicht. Diese Bilanz will die TG III nun verbessern.