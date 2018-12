TG II ringt Lindau nieder – TG III landet Kantersieg gegen Ulm IV

In der Schach-Landesliga hat die TG Biberach II den SC Lindau mit 4,5:3,5 niedergerungen und damit Revanche für die Vorjahresniederlage genommen. In der Kreisliga überrannte die TG Biberach III auch Weiße Dame Ulm IV mit 6:2 und liefert sich mit dem TSV Berghülen weiterhin ein Kopf-an-Kopf-Rennen an der Tabellenspitze.

In der Landesliga hatte die TG II im Vorjahr durch die Niederlage in Lindau den Aufstieg verspielt. Umkämpft ging es diesmal zu. An Brett vier einigte sich Dirk Schindler auf ein frühes Sicherheitsremis. TG-Spitzenspieler Daniel Müller kam nie in die Partie und musste aufgeben. Unterdessen fand Joachim Rothmund gegen seinen Gegner keinen Hebel und steuerte an Brett fünf ein weiteres Remis bei. Vadim Reimche nahm seinen Gegenüber am zweiten Brett mit einem blitzsauberen Mattangriff förmlich auseinander. Luzia Sander lehnte in schwieriger Stellung am achten Brett ein Remisangebot ab und verlor anschließend. Daniel Behringer sorgte an Brett sechs souverän für den erneuten Ausgleich für Biberach II. Tobias Merk läutete dann mit einem Sieg an Brett drei die Wende ein. Frank Zessin besiegelte schließlich nach gut 4,5 Stunden den knappen 4,5:3,5-Erfolg der TG II.

In der Kreisklasse war klar, dass die TG III im Fernduell mit dem TSV Berghülen wieder möglichst viele Brettpunkte sammeln sollte. Entsprechend motiviert gingen die Biberacher gegen Weiße Dame Ulm IV ans Werk. An Brett drei gewann Jürgen Dollinger hoch verdient. Andreas Wegener holte den nächsten Punkt am vierten Brett. An Brett sieben verlor Herbert Körner, während Henrik Stolle am sechsten Brett dominierte. Andreas Ege gewann an Brett fünf und die TG III führte mit 4:1. Somit konnte Reinhard Zielke mit seinem Sieg am achten Brett schon den Mannschaftssieg besiegeln. Zielke ließ sich nicht zweimal bitten und siegte ungefährdet. Pech hatte hingegen Kapitän Scherer, der Brett zwei am Ende nicht mehr halten konnte. TG-Spitzenspieler Felix Funk setzte sich durch und damit war der Biberacher 6:2-Kantersieg unter Dach und Fach. Nach vier Runden führen die TG III und Berghülen nun mit 8:0 Punkten und 23,5 von 32 Brettpunkten weiterhin gemeinsam die Tabelle an.