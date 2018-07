TG II punktet gegen Abstieg

Wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt hat sich die zweite Frauenmannschaft der TG-Volleyballabteilung gesichert. Sie überzeugte beim Oberligakonkurrenten TV Rottenburg per 3:1 (24:26, 25:18, 25:21, 27:25)

In einem insgesamt knappen Spiel behielten die Schützlinge von Trainer Gerd Kehm nach einem knapp verlorenen ersten Durchgang die Nerven und durften am Ende nach einer konzentrierten Leistung über die Punkte jubeln. Über weite Strecken zeigte sich im ersten Satz ein ausgeglichenes Spiel und auch im Endspurt ging es eng her. Das bessere Ende hatten die Rottenburgerinnen dann schließlich beim 27:25 für sich.

Keine Chance ließ die TG ihrem Gegner im zweiten Teil der Begegnung. Über eine 6:1- und 16:10-Führung setzte sie sich ungefährdet am Ende mit 25:18 durch.

Recht ähnlich gestaltete sich auch der dritte Abschnitt, in dem die Gäste aus Biberach zunächst mit 8:1 in Front gehen konnten. Im weiteren Verlauf aber erlaubte sie sich hier und dort einen Fehler mehr, und so schloss der TVR immer weiter auf. Nach einer Auszeit beim 20:18 aber setzte die Tg Biberach sich auch hier letztlich mit 25:21 durch.

Einen schwachen Start legte die TG im vierten Satz hin. Nach dem 9:13-Rückstand gelang es aber, die eigenen Fehler zu minimieren, und dies in eine 18:17-Führung umzumünzen.

Bei 24:22 hatte Bibnerach sogar Satz- und Matchball, musste aber stattdessen nach dem 25:24 für Rottenburg noch einmal zittern, bevor es am Ende 27:25 hieß. Damit gewann Biberach mit 3:1.