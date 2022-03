TG-II-Neustart mit Kevilovski in Handball-Bezirksklasse

Nach dem Rückzug der zweiten Mannschaft der TG Biberach aus der Handball-Bezirksliga der Männer wegen Spielermangels muss das Team in die Bezirksklasse absteigen. Dort wird die TG II in der Saison 2022/23 nach Angaben des stellvertretenden Abteilungsleiters Dietmar Hummler mit einer neuen Mannschaft und einem neuen Trainer an Start gehen. Der heißt Ilija Kevilovski und trainiert derzeit noch die SG Mettenberg.

Kevilovski hat vor seiner Tätigkeit in Mettenberg in Uttenweiler und Bad Schussenried als Trainer gearbeitet. Das Handball-Einmaleins lernte er als Jugendspieler in Bad Buchau und Saulgau. Seine aktive Spielerkarriere führte ihn unter anderem in die Landesliga nach Bad Buchau.

Mit Kevilovski wechseln auch einige ehemalige Spieler der TG aus Mettenberg wieder zurück nach Biberach. Ziel der TG und des neuen Trainers ist es laut Hummler, die neue Mannschaft in der Bezirksklasse zu etablieren.