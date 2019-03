TG II geht gegen Abstiegskandidat unter

Die TG Biberach II hat in der Schach-Landesliga im Heimspiel gegen den Abstiegskandidaten SV Weingarten keinen Fuß auf den Boden bekommen und auch in der Höhe nicht unverdient mit 1,5:6,5 verloren. Nach der unerwarteten Niederlage gegen den SVW und weiteren überraschenden Ergebnissen in den Parallelspielen besteht nun sogar wieder eine theoretische Abstiegsgefahr.

Joachim Rothmund einigte sich in ausgeglichener Stellung an Brett vier auf ein frühes Remis. Luzia Sander verpasste es, ihren Gegner massiv in die Bredouille zu bringen. Nachdem sie ein Remisangebot abgelehnt hatte, verlor sie am achten Brett. Die zweite ärgerliche Niederlage aus Sicht der TG II ereilte an Brett sieben Herbert Haberbosch nach einem Blackout.

Ein übervorsichtiger Dirk Schindler agierte am dritten Brett zu passiv und konnte sich letztlich einem starken Mattangriff seines Gegners nicht erwehren. Beim Stand von 0,5:3,5 war der Mannschaftskampf für die TG Biberach II somit quasi schon gelaufen, es sollte aber noch schlimmer kommen.

Am zweiten Brett hatte Vadim Reimche trickreich auf Gewinn gespielt, wurde dann aber von seinem Gegenüber überlistet und stand am Ende mit leeren Händen da. Parallel dazu hatte Spitzenspieler Daniel Müller lange mit seinem Gegner gerungen, wurde am Ende aber doch von den gegnerischen Figuren erdrückt. In einem sehr wechselhaften Spiel verbuchte Frank Zessin schlussendlich ein Remis an Brett sechs. Ähnlich erging es auch Daniel Behringer am fünften Brett. Am Ende kam es in ausgeglichener Stellung zu einem weiteren Remis, das den 1,5:6,5 Endstand aus Sicht der TG II bedeutete. Nach der indisponierten Gesamtleistung und deutlichen Niederlage ist am letzten Spieltag trotz derzeit Platz vier theoretisch doch noch ein Abstieg möglich, sofern durchweg alle anderen Begegnungen gegen Biberach II laufen sollten. Wenn die TG-Spieler aber zu ihrer Normalform zurückfinden, besteht jedoch keine Gefahr.