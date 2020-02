TG II fällt auf Abstiegsplatz zurück

Die TG Biberach II hat in der Schach-Landesliga mit 2:6 gegen den Spitzenreiter SC Tettnang verlor und ist dadurch auf einen direkten Abstiegsplatz zurückgefallen. In der A-Klasse Süd unterlag die SG Reute-Biberach I mit 2,5:3,5 gegen die SF Wetzisreute II.

Landesliga: Im Heimspiel gegen den Spitzenreiter SC Tettnang musste die TG Biberach II auf zwei ihrer Spitzenspieler verzichten, erwischte aber dennoch den besseren Start. Eugen Röttinger einigte sich an Brett drei mit seinem Gegner früh auf ein Sicherheitsremis. Am achten Brett behielt Felix Funk stets die Übersicht und gewann. Dann schlug das Pendel allerdings um. Luzia Sander wurde an Brett sechs am Ende überrollt. Am zweiten Brett musste sich Joachim Rothmund geschlagen geben. Herbert Haberbosch verlor am fünften Brett.

Beim Stand von 1,5:3,5 stand die TG II nun mit dem Rücken zur Wand. Frank Zessin versuchte am vierten Brett per Brechstange und Figurenopfer einen Sieg zu erzwingen, stattdessen verlor er aber und die Mannschaftsniederlage stand fest. Ebenfalls vergeblich mit der Brechstange versuchte es Richard Winter an Brett sieben. Zum Abschluss holte TG-Spitzenspieler Vadim Reimche noch ein verdientes Remis zum 2:6-Endstand. Nach der aus TG-Sicht zu deutlichen Niederlage fiel Biberach II auf den vorletzten Platz zurück und steckt in schwerer Abstiegsnot.

A-Klasse Süd: Die SG Reute-Biberach I wollte ihre Pechsträhne beenden, musste gegen die SF Wetzisreute II aber auf mehrere Stammkräfte verzichten. Spitzenspieler Stephan Schneider holte ein solides Remis. An Brett sechs musste Youngster Dennis Kiefel der Routine seines Gegners Tribut zollen. Djordje Andjelic verließ Brett drei diesmal als Verlierer. Walter Kreß kostete ein Lapsus einen Turm und damit den Punkt an Brett vier. Der zweite SG-Youngster, Erik Hobson, gewann das fünfte Brett per Zeitüberschreitung des Gegners. Zum Abschluss holte zudem Jonathan Engert an Brett zwei seinen fünften Punkt im sechsten Spiel. Trotz der vierten unglücklichen Mannschaftsniederlage in Folge hat die SG I als Aufsteiger den Klassenerhalt nun sicher.