TG II fährt klaren Heimsieg ein

Die Nachwuchsturner der TG Biberach-Bad Waldsee II haben mit 229,80:199,20 Punkten einen deutlichen Sieg beim Heimwettkampf gegen den TV Fridingen in der Bad Waldseer Gymnasiumshalle gelandet. Damit führt die TG II nun gemeinsam mit der TG Wangen-Eisenharz III die Tabelle der Kreisliga Süd an.

Bereits im ersten Duell legte Nick Zorell für den Gastgeber am Boden vor. Die Führung baute Johannes Bayer durch seine Höchstwertung am Boden weiter aus. Durch gelungene Salti und sauber geturnte Übungen von Thomas Meaney und Philipp Schmid wurde der Abstand gegenüber den älteren Turnern aus Fridingen immer größer. Hannes Lutz packte mit einem Salto mit ganzer Schraube nochmals eine weitere Schwierigkeit in seine Übung ein. Mit 41,50:37,10 Punkten ging am Ende das erste Gerät an den Gastgeber. Nach holprigem Start mit nur fünf anerkannten Elementen von acht eines Fridinger Turners konterte gleich Etienne Barbeau mit der Höchstwertung am Pauschenpferd. Joseph Rehaag und Jakob Schmid zogen nach und am Ende ging das zweite Gerät mit fünf Punkten Vorsprung an die TG II. Den ungefährdeten Start-Ziel-Sieg bauten die Gastgeber an den Ringen, am Sprung und deutliche 7,4 Punkte mehr am Barren aus. Alle Gerätepunkte gewannen die Oberschwaben letztlich durch stabile Reckleistungen mit 31,5:25,55 Punkten.

Die nächste Begegnung steht zeitgleich mit der ersten Mannschaft am 8. April gegen die Mannschaften der WKG Donau-Alb I und II in Munderkingen an.