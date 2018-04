TG I will Titel perfekt machen

Die Turner der TG Biberach/Bad Waldsee I (im Bild Stefan Tony) bestreiten am Samstag den letzten Wettkampf in dieser Runde in der Bezirksliga Süd. Die TG I empfängt um 17 Uhr in der Wilhelm-Leger-Halle in Biberach den SV Bolheim II. Die TG I steht aktuell an der Tabellenspitze, punktgleich mit der WKG Donau-Alb I. Der TG I reichen zwei Gerätesiege gegen Bolheim II für die Meisterschaft. Bereits um 13 Uhr hat die TG Biberach/Bad Waldsee II am Samstag in der Kreisliga Süd die TG Wangen-Eisenharz III zu Gast.