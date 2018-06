TG I will Kontakt zur Tabellenspitze halten

Die Faustballer der TG Biberach I spielen am Sonntag in Bissingen. Bei ihren drei Spielen in der Verbandsliga wollen die TGler den Kontakt zur Tabellenspitze halten.

Die Biberacher können ihren dritten Platz mit drei Siegen gegen den TV Stammheim III (7.), TSV Schwieberdingen (5.) und den TSV Bissingen (4.) festigen und sich bei eventuellen Patzern des TV Waldrennach (1.) oder TSV Dennach (2.) nach oben verbessern.

Ihren zweiten Spieltag in der Bezirksliga bestreitet die TG II am Sonntag in Bad Buchau. In den Begegnungen mit dem Tabellendritten TV Wasserburg (Vor- und Rückspiel), VfB Friedrichshafen2 (2.) und der TG Bad Waldsee (6.) will die TG II ihren vierten Tabellenplatz verteidigen.

Bei ihrem zweiten Spieltag in der U12-Vorrunde haben die beiden Biberacher Teams am Samstag in Westerstetten vier Spiele zu absolvieren. Nachdem sie im ersten Spiel gegeneinander antreten, treffen beide Mannschaften zudem auf den NLV Vaihingen, TV Stammheim II und TSV Westerstetten. Trainerin Anna Rautenstrauch (U12 männlich) und Trainer Markus Hamberger (U12 weiblich) wollen mit ihren Teams für die ein oder andere Überraschung sorgen.