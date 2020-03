TG I verliert ersten Heimwettkampf

Die Turner der TG Biberach-Bad Waldsee I haben den ersten Saison-Heimwettkampf in der Landesliga gegen den TSV Lustnau verloren. In der Bad Waldseer Gymnasiumhalle unterlag die TG mit 274,85:280,85 Punkten.

Boden, Pauschenpferd und Sprung konnten die Gäste klar für sich entscheiden. Besonders am Sprung punktete der TSV Lustnau mit sehr hohen Ausgangswerten. An den Ringen und am Barren überzeugten beide Mannschaften mit gelungenen Übungen. Am Ende lagen aber auch hier die Gäste um wenige Zehntel vorn. Mehrere Stürze am Reck hatten hohe Abzüge für beide Mannschaften zur Folge. Insgesamt leistete sich die TG I weniger Fehler und gewann das Königsgerät klar. So gingen zum Schluss wichtige Gerätepunkte aufs Konto der Gastgeber, die den Wettkampf dennoch verloren.

Am kommenden Wochenende startet auch die TG Biberach-Bad Waldsee II in Fridingen in die Wettkampfrunde. Die TG I ist beim MTV Stuttgart zu Gast. Der nächste Heimwettkampf für beide Mannschaften findet am Sonntag, 15. März, in Biberach statt. Der Kreisligawettkampf beginnt dann um 12.30 Uhr. Um 16 Uhr geht es in der Landesliga weiter. Gegner sind die Mannschaften der Wettkampfgemeinschaft Donau-Alb.