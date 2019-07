TG I steigt in die Schwabenliga auf

Bereits am vorletzten Spieltag in der Faustball-Verbandsliga hat sich die TG Biberach I mit zwei Siegen in Vaihingen/Enz einen der zwei Aufstiegsplätze gesichert. Somit spielen die Biberacher in der kommenden Saison in der Schwabenliga.

Die TG I mit Spielführer Uwe Kratz, Fabian Czekalla, Tobias Schoch, Alexander Schmid, Johannes Kuon, Valentin Ulrich und Peter Bucher begann gegen Gastgeber TV Vaihingen/Enz III konzentriert und wurden mit einem 3:0-Erfolg (15:14, 11:7, 11:4) ihrer Favoritenrolle gerecht. Nicht besser erging es dem TSV Schwieberdingen, den die Biberacher ebenfalls mit 3:0 bezwangen (11:9, 11:8, 13:11). Es bewahrheitete sich dabei in fast allen Sätzen die Prognose, dass die Tabellenletzten sich mit Vehemenz gegen den drohenden Abstieg in die Landesliga wehren werden. Mit diesen beiden Siegen behalten die Biberacher nicht nur die Tabellenführung, sondern stehen damit auch vorzeitig als Aufsteiger in die höchste württembergische Spielklasse fest.

TG II überrascht beim Heimspieltag

Zum Rückrundenstart der Bezirksliga am Sonntag holte die TG Biberach II 4:4 Punkte und verbesserte sich dadurch vom siebten auf den sechsten Tabellenplatz. In der zweiten Biberacher Mannschaft kam erstmals nach längerer Pause Silas Schoch wieder zum Einsatz und wusste mit druckvollen und platzierten Angriffsbällen zu gefallen. Der Auftaktniederlage (6:11, 11:13) gegen die Donaustädter vom TSV Riedlingen folgte ein heiß umkämpfter Sieg (14:15, 11:8, 15:14) gegen den TSV Westerstetten und ein weiterer Überraschungserfolg (7:11, 12:10, 11:6) gegen den TV Wasserburg. Beide Spiele hatten die Biberacher in der Vorrunde noch verloren. Tabellenführer TSV Allmendingen ließ dem Heimteam hingegen keine Chance (11:7, 11:6). Kapitän Dirk Theboldt, Jürgen und Silas Schoch, Anna Czekalla, Jan Theoboldt und Linus Witzemann waren über die Leistungssteigerung erfreut.