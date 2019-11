TG I steht am Tabellenende

Auch beim zweiten Spieltag in der Faustball-Schwabenliga hat die TG Biberach I in Neuenbürg noch nicht an ihr Leistungsvermögen anknüpfen können. Mit 1:7 Punkten steht die TG I nun am Tabellenende.

Zunächst fand die TG I in Neuenbürg gegen den TV Vaihingen/Enz III nicht ins Spiel und verlor Satz eins (6:11). Mit großem Kampfgeist konnten die Durchgänge zwei und drei gewonnen werden (15:13, 11:8). Im entscheidenden vierten Satz hielt die TG I nur bis zum 5:5 mit und hatte mit dem 7:11-Satzverlust den 2:2-Endstand hinzunehmen. Immerhin hatten die Biberacher dem Tabellenführer den ersten Punkt abgenommen. Gleich im Anschluss folgte das Match gegen den TSV Dennach. Gegen die starke Spielweise des Gegners fanden die Biberacher kein Rezept und wurden mit einer klaren Niederlage (4:11, 7:11, 7:11) auf die Heimreise geschickt. Am nächsten Spieltag in drei Wochen in Illertissen treffen alle vier Teams aus der unteren Tabellenhälfte aufeinander. Hier sollte die TG I ihre Chance nutzen, um die rote Laterne abzugeben. Für Biberach spielten Uwe Kratz, Fabian Czekalla, Tobias Schoch, Valentin Ulrich, Johannes Kuon und Thomas Schikora.

Die TG Biberach II bestritt ihren ersten Spieltag in der Bezirksliga in Riedlingen. Mit den erreichten 4:2 Punkten belegt die TG II den dritten Platz in der Tabelle. In der ersten Begegnung traf die TG II auf den Gastgeber und Titelaspiranten TSV Riedlingen. Satz eins verlief ausgeglichen, der TSV gewann diesen am Ende (11:9. Im zweiten Durchgang ließen die Donaustädter den Biberachern keine Chance (11:4). Nach gutem Start gegen Bad Buchau in Satz eins (11:7) führten Abstimmungsprobleme und eigene Fehler in Durchgang zwei zu einem schnellen 4:9-Rückstand. Von da an punktete wiederum nur noch die TG II bis zum 11:9-Satzerfolg und damit zum Sieg. Gegen den Dauerrivalen TV Wasserburg gab es ein Duell auf Augenhöhe. Nervenstärke und wenige Fehler bescherten Biberach II einen Sieg (11:8, 11:8).

Gute Ausgangsposition

Die weibliche U16 der TG erspielte sich beim ersten Vorrundenspieltag in Stuttgart-Vaihingen eine gute Ausgangsposition für das Erreichen der Endrunde zur württembergischen Meisterschaft. Durch das Fehlen von Gechingen und die unfallbedingte Absage von Vehringendorf waren gleich zwei Teams nicht am Start. Zunächst spielte Biberach gegen den TV Unterhaugstett remis (9:7, 5:10). In den restlichen Partien bezwang die TG den VfB Stuttgart (10:5, 11:4) und den NLV Vaihingen (11:4, 11:9). Die Vorrunde wird in zwei Wochen mit einem Heimspieltag in Biberach abgeschlossen. Für Biberach spielten Julia Bucher, Katharina Merk, Jana Haberbosch, Carolin Rätz, Anne Mey und Hannah Kratz.

Beim ersten Vorrundenspieltag zur württembergischen Meisterschaft in Renningen verbuchte die weibliche U14 der TG Biberach 5:1 Punkte. Die außer Konkurrenz spielende TG II sammelte viel Spielpraxis. Das direkte Duell gewann die TG I (Carolin Rätz, Anne Mey, Hannah Kratz, Hanna Laßleben und Valerie Merk) klar mit 11:3 und 11:4 gegen die TG II (Lina Bernlöhr, Johanna Greiner, Lorena Schöpflin, Emma Huck, Katharina Merk und Jana Haberbosch. Danach spielte die TG I remis gegen den TSV Malmsheim (10:6, 7:9) und gewann gegen den TSV Calw (11:4, 10:6). Damit liegt Biberach mit 5:1 punktgleich mit Vaihingen/Enz III auf dem ersten Platz. Der TG II gelang zunächst ein Sieg (11:5, 11:9), es folgte eine Niederlage (11:12, 6:9) gegen Vaihingen/Enz III.