TG I spielt gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte

Beim letzten Vorrundenspieltag in der Faustball-Schwabenliga am Sonntag in Illertissen spielen die Teams aus der unteren Tabellenhälfte gegeneinander. Die TG I (8. Platz/1:7 Punkte) will unbedingt die rote Laterne abgeben und trifft im ersten Spiel auf den Vorletzten NLV Vaihingen/Enz (7./2:10). Es folgen die Begegnungen gegen den TSV Grafenau (5./5:7) und den Gastgeber TSV Illertissen (6. / 2:6). Kapitän Uwe Kratz und seine Mitspieler sind sich ihrer prekären Lage bewusst und wollen endlich versuchen, ihr normales Leistungsvermögen abzurufen.

TG-Frauen reisen nach Ötisheim

Als letztes Team der TG-Faustballabteilung startet die Frauenmannschaft am Sonntag in Ötisheim in die Landesliga-Hallensaison. In den drei anstehenden Spielen trifft die TG auf den TSV Adelmannsfelden, den TV Trichtingen und den TSV Ötisheim II. Die Mannschaft um Marion Fackler mit Elena Bucher, Natascha Jenke, Merve Köksal, Nadine Königsmann, Lara Kurz und Nina Müller will nach dem Schwabenliga-Aufstieg in der vergangenen Feldrunde nunmehr alles daran setzen, den Aufstieg in die Schwabenliga auch in der Halle zu schaffen.