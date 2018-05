TG I peilt Wiederaufstieg an

Die erste Faustballmannschaft der TG Biberach bestreitet als Tabellenführer (18:6 Punkte) ihren letzten Spieltag in der Verbandsliga. Beginn ist am Sonntag um 10 Uhr in Schwieberdingen. Die zweite TG-Mannschaft will ihren zweiten Platz verteidigen. Auch die Jugend ist am Wochenende im Einsatz.

TG Biberach I: In der Verbandsliga liegen noch drei Teams aussichtsreich im Rennen um die begehrten zwei Aufstiegsplätze in die höchste württembergische Spielklasse, die Schwabenliga. Das leichteste Restprogramm hat der mit der TG punktgleiche Zweitplatzierte TSV Dennach, der allerdings erst nachmittags in Großsachsenheim gegen den Sechsten TV Bissingen (8:14) und den Achten TV Ochsenbach (2:20) zu spielen hat.

Die Biberacher selbst treffen zunächst auf den NLV Vaihingen (11:13), der in der Vorrunde mit 3:1 Sätzen besiegt werden konnte. Danach geht es gegen den Gastgeber und Tabellendritten TSV Schwieberdingen (17:7), der zuvor gegen den abstiegsbedrohten Tabellensiebten TSV Lindau (8:16) gespielt hatte. In der Vorrunde hatte es zwischen Schwieberdingen und Biberach ein 2:2-Remis gegeben. Je nach Ausgang der vorherigen Spiele beider Aufstiegsaspiranten muss das ein oder andere Team siegen, um sich Platz zwei zu sichern. Insofern´ dürfte das Spiel des Tages bis zum Schluss spannend sein.

TG Biberach II: Die TG II will ihren zweiten Tabellenplatz verteidigen. Beim abschließenden Bezirksligaspieltag in Friedrichshafen trifft die TG (16:6) am Sonntag auf den TV Wasserburg (8:12), den SV Bad Buchau (8:12) und die Gastgeber (20:2), den Tabellenführer. Verfolger TSV Mühlhofen ((16:6) hat das leichtere Restprogramm, weshalb Biberach alle drei Spiele gewinnen muss, um Platz zwei zu halten.

U14 weiblich: Die TG Biberach richtet die württembergische Meisterschaft U14 weiblich in der BSZ-Halle aus. Nach mehreren Absagen sprang letztlich die TG Biberach als Ausrichter ein. Diese beginnt am Sonntag um 11 Uhr in der BSZ-Halle. Gespielt wird in zwei Vorrundengruppen mit je drei Teams auf zwei Sätze. Trainer Markus Hamberger und sein Team wollen sich einen Platz auf dem Treppchen erspielen und haben in der Gruppe A den TV Unterhaugstett und TSV Niedernhall als Gegner, in der Gruppe B spielen der TV Vaihingen/Enz, der NLV Vaihingen und der VfB Stuttgart. Die beiden Gruppenersten bestreiten die Halbfinals, die Dritten das Spiel um Platz fünf. Hier wird jeweils auf zwei Gewinnsätze gespielt.

U12 weiblich: Die U12 weiblich startet am Samstag bei der württembergischen Meisterschaft in Calw-Wimberg. Biberach spielt dabei als einziger Verein mit einem reinen Mädchenteam. Die TG-Mädchen treffen in der Vorrunde auf den TV Unterhaugstett I und den TSV Calw.

U12 männlich: Die U12 männlich spielt am Samstag als Tabellenzweiter bei der Bezirksmeisterschaftsrückrunde in Grafenau mit. Nach dem Spiel gegen die Gastgeber hat das Team von Trainerin Anna Rautenstrauch noch den TSV Adelmannsfelden, den TSV Malmsheim und den Tabellfenführer NLV Vaihingen zum Gegner.