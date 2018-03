TG I nutzt Heimvorteil

Einen erfolgreichen Spieltag haben die Kegelteams der TG Biberach hingelegt. Sowohl in der Oberliga als auch in der ersten Bezirksliga nutzen die TG-Männer ihren Heimvorteil. Auch die dritte Männermannschaft deklassierte auswärts ihren Gegner.

Oberliga Männer: TG Biberach – ESC Ulm 5:3 (3176:3093). Im Startpaar war Jens Fiederer (537/0) seinem Ulmer Gegner dicht auf den Fersen. Am Ende konnte er mit dem Tagesbesten aber nicht mehr mithalten und gab 21 Kegel ab. Ähnlich erging es Andreas Vogt (495/0). Er gab weitere 16 Kegel ab. Mit dem Mittelpaar gelang der TG die Wende. Marc Bogenrieder (512/1) erkämpfte sich nach leichten Startschwierigkeiten mit einer soliden Leistung den Mannschaftspunkt. Reiner Ott (526/0) traf auf einen ebenbürtigen Gegner. Im Endspurt verlor er den Mannschaftspunkt um nur sechs Kegel. Da er aber insgesamt zehn Kegel mehr hatte als sein Gegner, verkürzte sich der Rückstand der TG auf zwei Kegel. Das Schlusspaar ging forsch ans Werk. Joachim Hardegger (550/1) schenkte seinem Gegner kräftig ein. Martin Mysliwitz (556/1) war ebenfalls gut in Form. Nach einem spannenden Duell sicherte er der TG mit dem entscheidenden Mannschaftspunkt den Sieg.

1. Bezirksliga Männer: TG Biberach II – TSG Bad Wurzach IV 5:3 (3057:3029). Im Startpaar wurde es für Biberachs Marcel Betz (517/1) am Ende noch brenzlig. Doch er punktete knapp mit sieben Kegeln Vorsprung. Elias Lachmaier (478/0) erwartete ebenso ein harter Kampf, an dessen Ende er 25 Kegel abgab. Im Mittelpaar lieferte Wojciech Kwiatkowski (493/0) ein enges Duell, das er um nur einen Kegel verlor. Das Duell von Andreas Zinser (520/0) verlief genauso unglücklich. Er musste sich mit nur sieben Kegel Rückstand geschlagen geben. Nun war es am Schlusspaar, das Ruder herumzureißen. Holger Dittberner (547/1) geriet anfangs leicht in Rückstand. In der zweiten Hälfte drehte er aber auf und holte mit 14 Kegeln Vorsprung als Tagesbester den Punkt. Andreas Vogt (502/1) hatte den Gegner fest im Griff und sicherte mit 40 Kegeln Vorsprung den Sieg.

Bezirksklasse A Männer: SKC Berg III – TG Biberach III 1:5 (1822:1932). Im Startpaar legte Biberachs Wojciech Kwiatkowski (506/1) problemlos mit 100 Kegeln Vorsprung den Grundstein. Magnus Belz (446/0) hatte mit seinem Gegner größere Mühe und unterlag. Das TG-Schlusspaar ließ sich das Heft nicht mehr aus der Hand nehmen. Herbert Weißbrodt (479/1) punktete mit 33 Kegeln Vorsprung. Grgo Vrkic (501/1) machte mit elf Kegeln Vorsprung den Sack zu.

Bezirk OZ U18: SG Berg/Biberach m – TSG Bad Wurzach g 6:0 (1897:0). Die Gäste traten nicht an. SG: Benjamin Reize (469/1), Magnus Belz (445/1), Elias Lachmaier (513/1) und Jannik Urban (470/1).