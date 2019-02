TG I nach Niederlage im Abstiegskampf

Die TG Biberach I hat in der Schach-Oberliga eine bittere 3:5-Niederlage beim Heilbronner SV hinnehmen müssen. Damit steckt die TG I nun doch noch im Abstiegskampf.

Dass die Biberacher beim Heilbronner SV vor einer schweren Aufgabe stehen, war im TG-Lager vorher klar. Dennoch rechneten sich die Gäste etwas aus. Lange sah es auch gut für die TG I aus. Am achten Brett hatte sich Tobias Merk in schwieriger Stellung entschieden, offensiv zweischneidiges Fahrwasser anzusteuern. Sein Gegner fand nicht die beste Erwiderung und Merk trug schnell einen vollen Punkt davon. Parallel dazu verfügten Stanislav Sokratov und Holger Namyslo an den Brettern sieben und sechs über aussichtsreiche Stellungen. Sokratov stand in einem zunächst vorteilhaften Endspiel jedoch schlussendlich mit leeren Händen da und musste aufgeben. Dann verpasste Namyslo die besten Verteidigungszüge, nachdem er seinen Gegenüber quasi schon zum Springeropfer gezwungen hatte, und ließ sich doch noch die Butter vom Brot nehmen. Am Ende stand sein König im Matt. Nach zwei Remis in ausgeglichenen Stellungen von Oliver Weiß am zweiten und Rainer Birkenmaier am fünften Brett sollte sich die Biberacher Unglücksserie weiter fortsetzen. An Brett drei hatte Wolfgang Mack die Gewinnversuche überzogen und musste aufgeben. Somit stand es nun 2:4 aus Sicht der TG.

Sinz umschifft Remisfallen

Dennoch bestand noch Hoffnung auf ein Unentschieden, weil die verbleibenden beiden Partien für Biberach ebenfalls sehr vorteilhaft waren. Spitzenspieler Bernhard Sinz hatte sich zuvor schon einen Mehrbauern erobert gehabt und umschiffte im Leichtfigurenendspiel nun präzise alle Remisfallen. Ein Freibauer brachte ihm am Ende den hochverdienten Sieg. Damit lastete der Druck auf Thomas Oberst, dessen Stellung an Brett vier lange gewinnträchtig aussah. Dann unterlief Oberst noch ein Lapsus, der ihn die Dame und damit die Partie kostete. Am Ende stand daher eine 3:5-Niederlage für die TG. Die Biberacher müssen sich nun auf den Klassenerhalt konzentrieren und brauchen aus den kommenden zwei Runden einen Sieg.